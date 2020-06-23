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الثلاثاء 23 يونيو 2020 الموافق 02 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قوات أردوغان تعتقل 4 أفراد بتهمة التجسس لصالح فرنسا

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 09:51 ص
أردوغان
أردوغان
أمينة ذكى
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ذكرت صحيفة صباح الموالية للحكومة التركية، أن تركيا اعتقلت4 أفراد للاشتباه في قيامهم بالتجسس لصالح فرنسا، وتابعت الصحيفة التركية أن من بين المشتبه فيهم متين أوزدمير، وهو موظف سابق في جهاز الأمن بالقنصلية الفرنسية، وأنه اعترف للشرطة أنه جمع معلومات استخبارية لجهاز المخابرات الفرنسية.

وجند أوزدمير ثلاثة رجال، بما في ذلك عامل اتصالات، ومدير فندق في اسطنبول وموظف في شركة مياه اسطنبول، إسكي، على حد قول الصحيفة التركية الحكومية.

وقالت الصحيفة التركية، إنهم تسللوا معًا إلى منظمات في محافظات في مناطق الفاتح وبايرامباشا وإسنيورت وزيتينبورنو وأسكودار وعمرانيا وبشاك شهير، وجمعوا معلومات عن أكبر هيئة دينية في البلاد وهي مديرية الشؤون الدينية.

ويأتي التقرير وسط تصاعد التوترات بين تركيا وفرنسا بشأن ليبيا التي مزقتها الحرب.

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