600 ألف مصاب بكورونا في روسيا

أعلنت روسيا اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 7425 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع عدد الحالات في البلاد إلى 599705 حالات، وهي ثالث أكبر حصيلة في العالم.وقالت قوة العمل المكلفة بمواجهة فيروس كورونا إن 153 شخصا توفوا في الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما يرفع العدد الرسمي لحالات الوفاة إلى 8359.