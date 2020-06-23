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الثلاثاء 23 يونيو 2020 الموافق 02 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

منتجو القصب يطالبون برفع سعر التوريد: الحالي لا يغطي التكلفة

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 09:36 ص
قصب السكر
قصب السكر
عبدالناصرمحمد
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قال حمد المناقري، عضو الجمعية العامة لمنتجي القصب، إن تكلفة إنتاج فدان القصب تبلغ 35 ألف جنيه والزيادة المطلوبة في سعر الطن عن الموسم الماضي كانت عادلة، وقدرت بـ1000 جنيه فقط، تغطي مصاريف المزارعين خاصة وأن شركة السكر تحقق أرباحا كبيرة، خاصة وأن نقل القصب بالسيارة إلى المصانع يقتطع 3 أطنان من كل سيارة محملة بـ20 طنا.

ومن جهته، أكد بدري أبوالروس، عضو الجمعية، أن الزيادة التي طرأت على المحروقات والأسمدة أرهقت المزارعين وأدت إلى زيادة تكاليف الإنتاج بنسبة 40%، موضحا أن السعر املناسب لتكاليف الإنتاج هو 1200 جنيه للطن، بينما مراعاة لظروف الموازنة العامة للدولة نطلب الزيادة إلى 1000 جنيه فقط، مطالبا بسرعة توفير الميكنة الوراعية لتقليل تكاليف العمالة والنقل ورفع سعر النولة، ليتناسب مع سعر المحروقات، ورفع نسبة الشوائب إلى 8%، كما طالب باعتماد الصنف "جيزة 4" بالمصانع، حيث أنه يعطي إنتاجية مرتفعة تقدر بنحو 70 طنا للفدان.

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