«تحالف الشرعية في اليمن» يدمر صاروخ أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف تمكنت صباح اليوم الثلاثاء من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون من صنعاء باتجاه العاصمة السعودية الرياض.ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عنه وصفه لإطلاق الصاروخ بأنه "عملية عدائية متعمدة وممنهجة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين، والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني".كما وصفه بأنه "امتداد للمحاولات العدائية والإرهابية المستمرة" من جانب الحوثيين.وكان التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، أعلن في الساعات الأولى تدمير 3 صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيات الحوثى باتجاه نجران وجازان فى الأراضى السعودية، وذلك حسبما أفاد موقع قناة "العربية".