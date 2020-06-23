الصين تطلق آخر قمر صناعى فى نظام «بيدو» للملاحة

أطلقت الصين، اليوم الثلاثاء، آخر قمر صناعي لنظام بيدو للملاحة عبر الأقمار الصناعية (بي دي إس)، وذلك من مركز شيتشانج لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين.وذكر المكتب الصيني للملاحة عبر الأقمار الصناعية- في بيان اليوم- أن القمر الصناعي رقم 55 في عائلة بيدو التي تحمل اسم مجموعة «الدب الأكبر» النجمية، تم إطلاقه بنجاح الساعة 9:43 صباح اليوم بتوقيت (بكين) بواسطة صاروخ حامل من طراز «لونج مارش-3 بي».