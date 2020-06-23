كوريا الجنوبية تواجه «الموجة الثانية» لكورونا منذ مايو

أقرت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، بأنها تواجه منذ منتصف مايو "موجة ثانية" من انتشار فيروس كورونا المستجد مع تسجيل من 35 إلى 50 حالة جديدة يوميًّا وخصوصًا في سيول وضواحيها.وحسبما أفادت وكالة أنباء "يونيهاب" كانت البلاد في فبراير ثاني دولة ينتشر فيها الوباء بعد الصين التي ظهر فيها المرض، لكن سلطات كوريا الجنوبية تمكنت من السيطرة على الوضع عبر اعتماد استراتيجية فحوصات مكثفة، وتتبع المخالطين للأشخاص المصابين حتى بدون فرض إجراءات عزل إلزامية.وخففت تعليمات الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي بعد العطلة في مطلع مايو، وعادت البلاد عمومًا إلى الحياة الطبيعية، لكن منذ بضعة أسابيع باتت تسجل ما بين 35 و50 إصابة جديدة بالفيروس لا سيما في العاصمة سيول وضواحيها، المنطقة التي يتركز فيها حوالى نصف سكان البلاد.وقال مدير المراكز الكورية لمراقبة ومنع الأمراض جونغ أون- كيونج: "نعتقد أن الموجة الثانية مستمرة منذ عطلة مايو".وأعيد فرض إجراءات التباعد الاجتماعي في نهاية مايو بعد ظهور بؤر إصابات في سيول وبالقرب منها، وغالبية الحالات المسجلة في الأسابيع الثلاثة الماضية كانت لأشخاص قدموا من الخارج.وأحصيت 46 حالة جديدة الثلاثاء، ما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد الى 12 ألفًا و484، ومن بين الحالات الـ46 الجديدة هناك 30 لأشخاص قدموا من الخارج.