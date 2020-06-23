رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 يونيو 2020 الموافق 02 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

التحالف العربى: إطلاق الحوثيين لصاروخ على الرياض «عملية عدائية»

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 07:16 ص
إطلاق صاروخ
إطلاق صاروخ
منة سالم
طباعة
وصف التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، إطلاق الحوثيين للصاروخ باتجاه الرياض، بأنه عملية عدائية متعمدة وممنهجة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين، حسبما أفاد موقع "سكاي نيوز عربية".

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، صباح اليوم الثلاثاء، أنه اعترض ودمر صاروخ بالستي أطلقته ميليشيات الحوثي من صنعاء باتجاه مدينة الرياض.

وقال المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية العقيد الركن تركي المالكي، وفقا لقناة "العربية" الفضائية، إن قوات التحالف تمكنت من تدمير 8 طائرات مفخخة من دون طيار، أطلقتها الميليشيات الحوثية مساء أمس الإثنين.

كما أطلقت الميليشيات الإرهابية صباح اليوم 3 صواريخ باليستية من محافظة صعده باتجاه المملكة، حيث تمكنت القوات المشتركة للتحالف من اعتراض صاروخين باليستيين باتجاه مدينة نجران، وصاروخ باليستي باتجاه مدينة جيزان.

موضوعات متعلقة

غدًا.. الحكومة تعلن موعد رفع حظر التجوال

الصحة: 85 وفاة و1576 إصابة جديدة بكورونا

اعترافات ناهد شريف.."لم أطلق من كمال الشناوي لأنني لم أتزوجه.. لكنني عشت معه كزوجة"

وفاة رئيس لجنة ثانوية عامة بعد امتحان اللغة العربية بقنا

الصور

image description

مياة النيل ملاذ أهالى الصف للهروب من الحر

image description

«التضامن» تكرّم يسرا ومحمد سامي وأيمن سلامة

image description

أول امتحانات «الثانوية العامة».. الكمامة بطل المشهد

image description

لاعبو الأهلى يخضعون لكشف كورونا قبل استئناف النشاط

image description

نقل طالب إلى المستشفى بعد الاشتباه فى إصابته بكورونا

الأكثر قراءة

غدًا.. الحكومة تعلن موعد رفع حظر التجوال

وفاة نجل الفنان أوس أوس نجم مسرح مصر

عامل يلقى مياه نار على خطيبته ويفر هاربا فى القليوبية

اعترافات ناهد شريف.."لم أطلق من كمال الشناوي لأنني لم أتزوجه.. لكنني عشت معه كزوجة"

إنفوجراف

image description

أبرز الأرقام عن الثانوية العامة (إنفوجراف)

image description

هكذا تقدم بلاغا لوحدة الشكاوى بالنيابة الإدارية

image description

الخطوات القانونية فى حالة سرقة سيارتك (إنفوجراف)

image description

زيادة كبرى في مخصصات «الصحة» في الموازنة الجديدة (انفوجراف)

أيام زمان

اعترافات ناهد شريف.."لم أطلق من كمال الشناوي لأنني لم أتزوجه.. لكنني عشت معه كزوجة"

«مافيش أمل».. سر اغتيال «دنقل» قبل وفاته

«كممثلة وكأنثى».. رشدي أباظة يعترف بحبه لصباح في لقاء تلفزيوني

مجنون شويكار.. هددها بـ«ماء النار» بعد عشرات الرسائل الغرامية

نجم الساعة

«كممثلة وكأنثى».. رشدي أباظة يعترف بحبه لصباح في لقاء تلفزيوني

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

دراسة: ليلة نوم سيئة قد تجعل الشخص معتل المزاج

دراسة تحدد العوامل الاجتماعية والسلوكية الأكثر ارتباطًا بالموت

أسماء تصنع قصصا للأطفال على يوتيوب: بحارب المحتوى غير الهادف

تردد قناة مصر التعليمية 2020 لمشاهدة أهم مراجعات ليلة الامتحان النهائية

مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
بلا أسوار.. «أردوغان» الضيف الثقيل فى الجامعة العربية
ماجد حبته
ذئب منفرد.. أم عميل متمرد؟
جمال طه
10 ملاحظات على خط مصر الأحمر
القس. رفعت فكرى
من أب لابنه
المزيد

الثقافة

«ماذا يجرى فى ليبيا».. كتاب جديد لمصطفى بكرى عن دار سما

«جزويت» الثقافى يناقش رواية «الأنفس الميتة» على فيس بوك

خالد ناصف: سأحارب المزورين بطريقتهم.. ولن أسمح لأحدهم التربح على حسابي

«طقوس الشعرية المعاصرة».. كتاب جديد لـ محمد سعدون