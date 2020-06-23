التحالف العربى: إطلاق الحوثيين لصاروخ على الرياض «عملية عدائية»

وصف التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، إطلاق الحوثيين للصاروخ باتجاه الرياض، بأنه عملية عدائية متعمدة وممنهجة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين، حسبما أفاد موقع "سكاي نيوز عربية".وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، صباح اليوم الثلاثاء، أنه اعترض ودمر صاروخ بالستي أطلقته ميليشيات الحوثي من صنعاء باتجاه مدينة الرياض.وقال المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية العقيد الركن تركي المالكي، وفقا لقناة "العربية" الفضائية، إن قوات التحالف تمكنت من تدمير 8 طائرات مفخخة من دون طيار، أطلقتها الميليشيات الحوثية مساء أمس الإثنين.كما أطلقت الميليشيات الإرهابية صباح اليوم 3 صواريخ باليستية من محافظة صعده باتجاه المملكة، حيث تمكنت القوات المشتركة للتحالف من اعتراض صاروخين باليستيين باتجاه مدينة نجران، وصاروخ باليستي باتجاه مدينة جيزان.