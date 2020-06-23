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الثلاثاء 23 يونيو 2020 الموافق 02 ذو القعدة 1441
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منوعات

دراسة: ليلة نوم سيئة قد تجعل الشخص معتل المزاج

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 07:15 ص
ليلة نوم سيئة
ليلة نوم سيئة
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أفاد باحثون نرويجيون، بأن عدم الحصول على قسط كاف من النوم يمكن أن يقتل مزاجك في الصباح التالي.

وقال الدكتور إنجفيلد ساكسفيك ليويليه، أستاذ مساعد علم النفس فى الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا في تروندهايم فى النرويج: «ليس بمعنى أن لدينا مشاعر سلبية أكثر، مثل الشعور بالإحباط أو الاكتئاب، لكن المشاركين في دراستنا واجهوا تسطيح العواطف عندما ناموا أقل من المعتاد.. شعروا بفرح وحماس وانتباه وكمال أقل».

وفى هذه الدراسة، أمضى 59 متطوعًا سبع ليال في أسرّة خاصة بهم وناموا طالما هم عادة، بعد ذلك، ناموا ساعتين أقل من المعتاد لمدة ثلاث ليال، وفي الصباح، عُرض على المشاركين أكثر من 300 صورة على شاشة الكمبيوتر خلال 14 دقيقة، طُلب منهم النقر على شريط المسافة.

وقال ساكسفيك ليهولييه، أستاذ مساعد في علم النفس: «وقت رد الفعل كان أسرع بعد أن حرم المشاركون من النوم، لكن معدل الخطأ ارتفع، ويبدو أننا نتفاعل بسرعة أكبر للتعويض عن انخفاض التركيز.. ثم ستكون هناك المزيد من الأخطاء».

كما لوحظ أن الوجبات الجاهزة والسريعة قد تسهم بصورة مباشرة فى معاناة الإنسان من عدم حصوله على القسط الكافي من النوم الذى هو بحاجة إليه، وكانت عدد من الدارسات السابقة قد أشارت إلى أن الحرمان من النوم قد يكون له نفس تأثير تعاطي الحكوليات أثناء القيادة.

ووجدت الدراسة، أن المشاركين كانوا أفضل وأفضل كل يوم خضعوا للاختبار بعد النوم بشكل طبيعي ولكنهم سجلوا نتائج أسوأ كل يوم بعد نوم أقل، وأجاب متطوعو الدراسة أيضًا على أسئلة حول عواطفهم الإيجابية والسلبية.. لم يجد الباحثون اختلافات واضحة عندما يتعلق الأمر بالمشاعر السلبية، لكن المشاعر الإيجابية سجلت أسوأ بعد ليلة واحدة فقط من قلة النوم وانخفضت أكثر بعد ثلاث ليال.

وقال ساكسفيك ليهولييه، في بيان صحفي بالجامعة: «نعلم بالفعل أن المشاعر الإيجابية الأقل لها تأثير كبير على الصحة العقلية، نعلم أيضًا أن قلة النوم مشمولة في جميع تشخيصات الصحة العقلية تقريبًا.. ولكن ليس على الجميع النوم سبع أو ثماني ساعات في الليلة» على حد قولها.

وأكد: «أهم شيء هو ما تشعر به»، قال ساكسفيك ليهولييه: «إذا كنت في حالة مزاجية وتنبيه جيد عند الاستيقاظ، فهذه مؤشرات على أن عادات نومك تعمل من أجلك».

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