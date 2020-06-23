إصابات كورونا على مستوى العالم تتجاوز الـ9 ملايين

كشفت الإحصائيات الأخيرة أن أكثر من 9.1 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، كما أن 472300 توفوا جراء مرض "كوفيد-19" الناجم عنه.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ بدء ظهوره في الصين في ديسمبر عام 2019.وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الوفيات والإصابات مسجلة 120303 حالات وفاة ومليونين و231556 إصابة.وجاءت البرازيل في المركز الثاني في القائمتين بواقع 51271 حالة وفاة ومليون و106470 حالة إصابة.وفي المركز الثالث من حيث الإصابات، جاءت روسيا بعد تسجيلها 592280، لكن وفياتها بلغت 8206 فقط.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.