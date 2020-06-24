اعرف حظك الفلكى فى الربع الأخير من شهر يونيو
الأربعاء 24/يونيو/2020 - 08:02 ص
سلمى بدرطباعة
تقدم لـ"الدستور"، اليوم، خبيرة الأبراج وعالمة الفلك "منى أحمد"، حظك الفلكي لجميع الأبراج الفلكية في الربع الأخير من شهر يونيو على النحو التالي.
- برج الحمل
قد تعترض علاقة مواليد برج الحمل مع الشريك بعض الظروف الطارئة.
مهنيًا: يجب أن يبتعدوت عن القرارات الارتجالية، ولكن لا يشعرون بالقلق فأمورهم المستعصية بطريقها إلى الحل.
- برج الثور
سيتخلص مواليد برج الثور من موضوع النفقات المالية المترتبة عليهم سوف ينجحون بخطط تساعدهم على التقدم.
أما عاطفيًا: فقد لا تكون قراراتهم مناسبة للشريك.
- برج الجوزاء
قد يضطر مواليد برج الجوزاء إلى تثبيت علاقتهم مع الشريك.
مهنيًا: لديهم الرغبة في متابعة ما يجري في محيطهم المهني.
- برج السرطان:
يبادر مواليد برج السرطان إلى اتخاذ قرار مهني لم يكن لديهم الجرأة على اللجوء إليه في وقت سابق.
عاطفيًا: قد يساعدهم قوة حدسهم على التخلص من علاقتهم مع الشريك.
- برج الأسد:
لا يذهب مواليد برج الأسد بعيدا في طموحاتهم العاطفية، وربما يصعب عليهم فهم علاقتهم مع الشريك، مهنيًا لابد من انتظار الفرصة الأقرب في ما يتعلق بمشاريعهم الخاصة بعملهم.
- برج العذراء:
قد يعاني مواليد برج العذراء من مشاكل نتيجة إهمال الشريك.
مهنيًا: يعتمدون استراتيجية جديدة خاصة هم ويحاولون الانفتاح على أكثر من صعيد.
- برج الميزان
يتحدث الفلك عن توقيع مواليد برج الميزان اتفاقية مالية ومهنية.
عاطفيًا: قد يرغبون في تطوير علاقتهم مع الشريك خاصة أن النوايا متوفرة لدى الطرفين.
- برج العقرب
قد يشكو مواليد برج العقرب من بعض المضايقات وعدم تفهم من معهم في العمل.
عاطفيًا: تضطر إلى تحسين صورتك أمام الشريك خاصة أنكما تمرّان بمرحلة توتر.
- برج القوس
يتجه تفكير مواليد برج القوس نحو تحسين أمورهم المهنية، وسيسعوا لتنفيذ أفكار سابقة يجب أن يكونوا حذريين.
عاطفيًا: فقد تشهد المرحلة القادمة برودة في المشاعر تجاه الشريك من دون أي سبب وجيه.
- برج الجدي
علاقات مواليد برج الجدي مع الشريك مهددة نتيجة انشغالاتهم الدائمة باهتماماتهمم، لذلك يجب أن يكونوا حذريين.
مهنيًا: فهناك من يحاول افتعال المشاكل بينهم وبين مديرينهم في العمل.
- برج الدلو
يتحدث الفلك عن بعض الأزمات في محيط مواليد برج الدلو المهني، الأمر الذي قد يؤثر سلبًا على حالتهم النفسية.
عاطفيًا: قد يعانون من عدم الاستقرار النفسي، والذي قد يؤثر سلبيًا على علاقتهم مع الشريك.
- برج الحوت
يعيش مواليد برج الحوت بعض الخيبة على الصعيد العاطفي، ويشعرون كأن الشريك لا يلتزم بالوعود التي قد قطعها سابقًا معهم.
مهنيًا: هناك بعض التغييرات في محيط عملهم.
- برج الحمل
قد تعترض علاقة مواليد برج الحمل مع الشريك بعض الظروف الطارئة.
مهنيًا: يجب أن يبتعدوت عن القرارات الارتجالية، ولكن لا يشعرون بالقلق فأمورهم المستعصية بطريقها إلى الحل.
- برج الثور
سيتخلص مواليد برج الثور من موضوع النفقات المالية المترتبة عليهم سوف ينجحون بخطط تساعدهم على التقدم.
أما عاطفيًا: فقد لا تكون قراراتهم مناسبة للشريك.
- برج الجوزاء
قد يضطر مواليد برج الجوزاء إلى تثبيت علاقتهم مع الشريك.
مهنيًا: لديهم الرغبة في متابعة ما يجري في محيطهم المهني.
- برج السرطان:
يبادر مواليد برج السرطان إلى اتخاذ قرار مهني لم يكن لديهم الجرأة على اللجوء إليه في وقت سابق.
عاطفيًا: قد يساعدهم قوة حدسهم على التخلص من علاقتهم مع الشريك.
- برج الأسد:
لا يذهب مواليد برج الأسد بعيدا في طموحاتهم العاطفية، وربما يصعب عليهم فهم علاقتهم مع الشريك، مهنيًا لابد من انتظار الفرصة الأقرب في ما يتعلق بمشاريعهم الخاصة بعملهم.
- برج العذراء:
قد يعاني مواليد برج العذراء من مشاكل نتيجة إهمال الشريك.
مهنيًا: يعتمدون استراتيجية جديدة خاصة هم ويحاولون الانفتاح على أكثر من صعيد.
- برج الميزان
يتحدث الفلك عن توقيع مواليد برج الميزان اتفاقية مالية ومهنية.
عاطفيًا: قد يرغبون في تطوير علاقتهم مع الشريك خاصة أن النوايا متوفرة لدى الطرفين.
- برج العقرب
قد يشكو مواليد برج العقرب من بعض المضايقات وعدم تفهم من معهم في العمل.
عاطفيًا: تضطر إلى تحسين صورتك أمام الشريك خاصة أنكما تمرّان بمرحلة توتر.
- برج القوس
يتجه تفكير مواليد برج القوس نحو تحسين أمورهم المهنية، وسيسعوا لتنفيذ أفكار سابقة يجب أن يكونوا حذريين.
عاطفيًا: فقد تشهد المرحلة القادمة برودة في المشاعر تجاه الشريك من دون أي سبب وجيه.
- برج الجدي
علاقات مواليد برج الجدي مع الشريك مهددة نتيجة انشغالاتهم الدائمة باهتماماتهمم، لذلك يجب أن يكونوا حذريين.
مهنيًا: فهناك من يحاول افتعال المشاكل بينهم وبين مديرينهم في العمل.
- برج الدلو
يتحدث الفلك عن بعض الأزمات في محيط مواليد برج الدلو المهني، الأمر الذي قد يؤثر سلبًا على حالتهم النفسية.
عاطفيًا: قد يعانون من عدم الاستقرار النفسي، والذي قد يؤثر سلبيًا على علاقتهم مع الشريك.
- برج الحوت
يعيش مواليد برج الحوت بعض الخيبة على الصعيد العاطفي، ويشعرون كأن الشريك لا يلتزم بالوعود التي قد قطعها سابقًا معهم.
مهنيًا: هناك بعض التغييرات في محيط عملهم.