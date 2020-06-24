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الأربعاء 24 يونيو 2020 الموافق 03 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

اعرف حظك الفلكى فى الربع الأخير من شهر يونيو

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 08:02 ص
الأبراج الفلكية
الأبراج الفلكية
سلمى بدر
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تقدم لـ"الدستور"، اليوم، خبيرة الأبراج وعالمة الفلك "منى أحمد"، حظك الفلكي لجميع الأبراج الفلكية في الربع الأخير من شهر يونيو على النحو التالي.

- برج الحمل
قد تعترض علاقة مواليد برج الحمل مع الشريك بعض الظروف الطارئة.
مهنيًا: يجب أن يبتعدوت عن القرارات الارتجالية، ولكن لا يشعرون بالقلق فأمورهم المستعصية بطريقها إلى الحل.

- برج الثور
سيتخلص مواليد برج الثور من موضوع النفقات المالية المترتبة عليهم سوف ينجحون بخطط تساعدهم على التقدم.
أما عاطفيًا: فقد لا تكون قراراتهم مناسبة للشريك.

- برج الجوزاء
قد يضطر مواليد برج الجوزاء إلى تثبيت علاقتهم مع الشريك.
مهنيًا: لديهم الرغبة في متابعة ما يجري في محيطهم المهني.

- برج السرطان:
يبادر مواليد برج السرطان إلى اتخاذ قرار مهني لم يكن لديهم الجرأة على اللجوء إليه في وقت سابق.
عاطفيًا: قد يساعدهم قوة حدسهم على التخلص من علاقتهم مع الشريك.

- برج الأسد:
لا يذهب مواليد برج الأسد بعيدا في طموحاتهم العاطفية، وربما يصعب عليهم فهم علاقتهم مع الشريك، مهنيًا لابد من انتظار الفرصة الأقرب في ما يتعلق بمشاريعهم الخاصة بعملهم.

- برج العذراء:
قد يعاني مواليد برج العذراء من مشاكل نتيجة إهمال الشريك.
مهنيًا: يعتمدون استراتيجية جديدة خاصة هم ويحاولون الانفتاح على أكثر من صعيد.

- برج الميزان
يتحدث الفلك عن توقيع مواليد برج الميزان اتفاقية مالية ومهنية.
عاطفيًا: قد يرغبون في تطوير علاقتهم مع الشريك خاصة أن النوايا متوفرة لدى الطرفين.

- برج العقرب
قد يشكو مواليد برج العقرب من بعض المضايقات وعدم تفهم من معهم في العمل.
عاطفيًا: تضطر إلى تحسين صورتك أمام الشريك خاصة أنكما تمرّان بمرحلة توتر.

- برج القوس
يتجه تفكير مواليد برج القوس نحو تحسين أمورهم المهنية، وسيسعوا لتنفيذ أفكار سابقة يجب أن يكونوا حذريين.
عاطفيًا: فقد تشهد المرحلة القادمة برودة في المشاعر تجاه الشريك من دون أي سبب وجيه.

- برج الجدي
علاقات مواليد برج الجدي مع الشريك مهددة نتيجة انشغالاتهم الدائمة باهتماماتهمم، لذلك يجب أن يكونوا حذريين.
مهنيًا: فهناك من يحاول افتعال المشاكل بينهم وبين مديرينهم في العمل.

- برج الدلو
يتحدث الفلك عن بعض الأزمات في محيط مواليد برج الدلو المهني، الأمر الذي قد يؤثر سلبًا على حالتهم النفسية.
عاطفيًا: قد يعانون من عدم الاستقرار النفسي، والذي قد يؤثر سلبيًا على علاقتهم مع الشريك.

- برج الحوت
يعيش مواليد برج الحوت بعض الخيبة على الصعيد العاطفي، ويشعرون كأن الشريك لا يلتزم بالوعود التي قد قطعها سابقًا معهم.
مهنيًا: هناك بعض التغييرات في محيط عملهم.

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