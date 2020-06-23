مشروع قرار أمريكى يدعو لإطالة حظر الأسلحة على إيران

أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" عن مصادر مطلعة أن هما مشروع قرار أمريكي دعا صباح اليوم الثلاثاء لإطالة حظر الأسلحة على إيران.وحدد مشروع القرار الأمريكي بداية تنفيذ دعوته لحظر الأسلحة على إيران اعتبارا من أكتوبر المقبل.يشار الي أن الولايات المتحدة قدمت في وقت سابق مشروع قرار جديد لمجلس الأمن، شمل سلسلة من القرارات والإجراءات على خلفية سلوك إيران في المنطقة وهجماتها الإقليمية.وتضمنت سلسلة القرارات منع جميع الدول الأعضاء توريد أو بيع الأسلحة إلى إيران وحظر بيع أو نقل إيران للأسلحة للخارج، وتفتيش جميع البضائع التجارية القادمة أو المتجهة للأراضي الإيرانية، بما يتفق مع القانون الدولي الساري، على أن تقوم الدول الأعضاء بمصادرة أي سفينة إيرانية والتخلص منها، إذا كانت السفينة ضالعة في أنشطة محظورة دوليا، وتجميد الأموال والأصول التي تدعم الأنشطة الإيرانية المحظورة.