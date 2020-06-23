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رئيس التحرير التنفيذي
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القبلة

اليوم.. طلاب الثانوية الأزهرية يؤدون امتحانات «الديناميكا والميكانيكا»

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 06:01 ص
طلاب الثانوية الأزهرية
طلاب الثانوية الأزهرية
أميرة العناني
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يؤدى طلاب القسم العلمي لطلاب الثانوية الأزهرية، اليوم الثلاثاء، امتحان مادة الديناميكا "نظام حديث" والميكانيكا "للنظام القديم" ضمن امتحانات نهاية العام للعام الدراسي 20192020.

وكان طلاب القسم الأدبي والعلوم الإسلامية قد أدوا، أمس الإثنين، امتحان مادة الفقه في جميع محافظات الجمهورية، وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 20192020، من القسم الأدبى بنين 50602 وفتيات 34633 بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127 وفتيات 18029 بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طلاب، وبإجمالى عام 128495 طالبًا.

كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 12 طالبًا.

جدير بالذكر أنه تم تخصيص الأرقام 01223343001 و01118825385 للتواصل المباشر مع المسئولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر الواتس آب، وذلك على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.

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