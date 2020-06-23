رئيس الفلبين يدافع عن وزير الصحة وسط تحقيق بشأن مخالفات كورونا

دافع الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، عن وزير الصحة في البلاد، وسط تحقيق في ادعاءات بوجود مخالفات في استجابة الحكومة لتفشي فيروس كورونا.وقال دوتيرتي في كلمة متلفزة في الساعات الأولي من صباح الثلاثاء، إنه واثق من أن وزير الصحة، فرانسيسكو دوكي، لا غبار عليه وغير متورط في ادعاءات تتعلق بشراء الوزارة لمعدات اختبار باهظة الثمن، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.وأضاف: «أنا متأكد للغاية وأراهن بسمعتي على الوزير دوكي، بأنه لم يسرق أي شيء.. لا يمكنه فعل ذلك؛ لأن دوكي غني بالفعل، لديه مستشفى ولديه مدرسة ولديه كل شيء».ولا تتعلق المزاعم بسرقة دوكي للمال، رغم ربطه بذلك بشكل غير مباشر.وأعلنت السلطات الأسبوع الماضي عن تشكيل فرق تحقيق للنظر في «الحالات الشاذة» المزعومة التي ارتكبها مسؤولون وموظفون في وزارة الصحة وسط جائحة فيروس كورونا.وينظر التحقيق، الذي يمكن أن يؤدي إلى اتهامات جنائية أو إدارية، في الشراء المزعوم لمعدات اختبار باهظة الثمن وتأخير شراء معدات الحماية الشخصية للعاملين في مجال الصحة، وتأخير الإبلاغ عن الوفيات والحالات المؤكدة.وسجلت الفلبين 30 ألفًا و682 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و1177 وفاة حتى أمس الاثنين، وفقًا لوزارة الصحة.