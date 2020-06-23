أمريكا تسجل 425 وفاة جديدة بكورونا

سجّلت الولايات المتّحدة 425 حالة وفاة إضافيّة ناجمة عن كوفيد-19 خلال 24 ساعة، لتتخطى بذلك الحصيلة الإجمالية لضحايا الجائحة في هذا البلد 120 ألف وفاة، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.وأظهرت بيانات نشرتها الجامعة، التي تُعتبر مرجعًا في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، أنّ العدد الإجمالي لضحايا الجائحة تخطّى 120 ألفًا من أصل 2،31 مليون مصاب (أعلن شفاء 640 ألفًا منهم).وتعد الولايات المتّحدة، وبفارق شاسع عن سائر دول العالم، البلد الأكثر تضرّرًا من جائحة كوفيد-19، سواء على صعيد الإصابات أو على صعيد الوفيات.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.