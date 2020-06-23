بكين تردّ على التحذير الأوروبى بشأن هونج كونج برفض أى تدخّل أجنبى بشؤونها

وجّهت بكين، الثلاثاء، انتقادًا شديدًا إلى الاتّحاد الأوروبي غداة إعرابه عن قلقه البالغ بشأن قانون للأمن القومي تعتزم فرضه في هونج كونج، مؤكّدة أنّ هذه القضية شأن داخلي، وأن الصين ترفض أيّ تدخّل أجنبي في شؤونها الداخلية.وقال مسؤول الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية الصينية وانج لوتونج، إنّ «قانون الأمن القومي في هونج كونج شأن داخلي للصين، نحن نرفض أيّ تدخّل أجنبي في هذه القضية»، حسبما أفادت وكالة أنباء «فرانس برس».وأدان البرلمان الأوروبي قانون الأمن القومي الصيني الجديد بشأن هونج كونج، معتبرًا إياه هجومًا شاملًا على حرية المدينة، بينما طالب بإعداد عقوبات بحق بكين.وأفاد البرلمان أن فرض قانون الأمن القومي بشكل أحادي من قبل بكين على هونج كونج، يعد هجومًا شاملًا على الحكم الذاتي وحكم القانون والحريات الأساسية.