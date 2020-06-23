كوريا الجنوبية تسجل 46 إصابة بكورونا

سجلت كوريا الجنوبية 46 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، حسبما أفادت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم الثلاثاء.ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن المراكز الكورية، أن من بين الحالات الجديدة، تم تسجيل 16 إصابة محلية.ويرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 12 ألفًا و484 شخصًا، وعاودت الإصابات الصعود مجددًا بعد أن سجلت البلاد 17 حالة فقط أمس الاثنين، وهو أقل معدل منذ نحو شهر، كما سجلت البلاد حالة وفاة واحدة ليرتفع الإجمالي إلى 281 حالة.وأجرت البلاد مليونًا و196 ألفًا و12 اختبارًا منذ 3 يناير، حسب «يونهاب».يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ظهر في آواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.