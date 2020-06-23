إحباط هجوم بـ8 طائرات مسيرة و3 صواريخ باليستية تجاه السعودية

أفاد التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، بتدمير 3 صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيات الحوثى باتجاه نجران وجازان فى الأراضى السعودية، وذلك حسبما أفاد موقع قناة "العربية".كما أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية عن تدمير 8 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية.يشار الي أن المتحدث الرسمى باسم التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن العقيد الركن تركى المالكى، أعلن أن الحوثيين قاموا مساء أمس الإثنين، بإطلاق عدد من الطائرات المفخخة بدون طيار تجاه السعودية.