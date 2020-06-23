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الثلاثاء 23 يونيو 2020 الموافق 02 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تسجل 22 إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 06:14 ص
كورونا في الصين
كورونا في الصين
وكالات
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أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الثلاثاء عن تسجيل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في 22 يونيو منها 13 في العاصمة بكين.

وكانت الصين قد سجلت 18 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس قبل يوم منها تسع في بكين. وتفرض السلطات الصينية قيودا على تنقل المواطنين بالعاصمة وتكثف من الإجراءات الأخرى للحد من انتشار الفيروس بعد سلسلة من الإصابات.

وتم تسجيل سبع حالات جديدة حاملة للمرض دون ظهور أعراض، وهو عدد الحالات ذاته المسجل قبل يوم.

ولا تحصي الصين المرضى الحاملين للفيروس دون ظهور أعراض عليهم ضمن حالات الإصابة المؤكدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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