إخلاء البيت الأبيض بسبب محاولة المتظاهرين الإطاحة بتمثال رئيس أمريكي سابق

طلب فريق الخدمة السرية بالبيت الأبيض، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء من أعضاء السلك الصحفي مغادرته، على الفور، وهو قرار غير معتاد إلى حد كبير دون تفسير.وجاء هذا القرار بالتزامن مع مظاهرة في ميدان حديقة لافاييت، في محيط البيت الأبيض، حيث كان متظاهرون يحاولون إسقاط تمثال للرئيس الأمريكي السابق أندرو جاكسون في وسط الحديقة ودفعت الشرطة هؤلاء المتظاهرين إلى خارج الحديقة، بعد رشهم برذاذ الفلفل.جدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تشهد موجة من الاحتجاجات الغاضبة فى الشوارع الأمريكية، على خلفية وفاة جورج فلويد، وهو مواطن أمريكي من أصول أفريقية على يد شرطي أبيض في مينيابوليس.