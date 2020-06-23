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الثلاثاء 23 يونيو 2020 الموافق 02 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بيانات حكومية أمريكية: السود أكثر قابلية لأعراض كورونا من البيض

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 03:22 ص
الكشف عن كورونا
الكشف عن كورونا
وكالات
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أعلنت بيانات حكومية أمريكية عن احتمال نقل السود إلى المستشفيات في الولايات المتحدة؛ بسبب مرض «كوفيد-19»، الذي يسببه فيروس كورونا، تزيد بما يقارب أربع مرات ىمقارنة بنظرائهم من البيض.

وكشفت بيانات المراكز الاتحادية للخدمات والرعاية الطبية، أن معدل الأشخاص من ذوي البشرة السمراء الذين نقلوا للمستشفيات بلغ 465 لكل 100 ألف، بمقدار أربعة أضعاف معدل البيض (123 لكل 100 ألف)، حسبما أفادت وكالة أنباء «فرانس برس».

وبلغ المعدل لدى الأشخاص ذوي الأصول الإسبانية 258 لكل 100 ألف شخص، أو حوالي ضعف معدل البيض.

وبحسب المراكز الاتحادية، فإن المشاكل الطبية مثل ارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب تكون أكثر انتشارًا بين السود واللاتينيين، مما يزيد من مخاطر الإصابة بعدوى حادة لفيروس كورونا.

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