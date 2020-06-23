ترامب يتفقد الجدار الحدودى مع المكسيك

أعلنت الإدارة الأمريكية أنّ الرئيس دونالد ترامب سيتوجّه، اليوم الثلاثاء، إلى الحدود الجنوبية للبلاد للاحتفال بانتهاء أعمال تشييد قسم من الجدار الذي أمر ببنائه على الحدود مع المكسيك لوقف الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتّحدة.ويسعى الرئيس الجمهوري الطامح للفوز بولاية ثانية في انتخابات الثالث من نوفمبر إلى إعادة الزخم لحملته الانتخابية وتعزيز رصيده لدى ناخبيه.ويعتزم ترامب التوجّه إلى مدينة يوما في ولاية أريزونا الثلاثاء "للاحتفال بانتهاء أعمال بناء 200 ميل (322 كيلومتر) من الجدار الجديد على الحدود الجنوبية الغربية مع المكسيك"، بحسب ما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.وأوضحت الوزارة في بيان أنّ ترامب سيبحث مع مسئولين في موضوع "أمن الحدود"، وسيتفقد الجدار.