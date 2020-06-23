سوريا: الدفاعات الجوية تصدت لطائرات مسيرة معادية فوق منطقة جبلة

أعلنت وسائل الإعلام السورية الرسمية في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء عن تصدي الدفاعات الجوية لطائرات مسيرة معادية فوق منطقة جبلة على ساحل البحر المتوسط، وذلك حسبما أفاد موقع «العربية».ولم ترد أي تفاصيل جديدة بشأن هذا الأعلان حتي الآن.جدير بالذكر أنه في مايو الماضي، قالت وسائل الإعلام الرسمية السورية، إن الدفاعات الجوية تصدت لطائرة مسيرة في محيط قاعدة حميميم الجوية بجبلة بريف اللاذقية.