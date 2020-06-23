فرنسا تسجل 373 إصابة بفيروس كورونا

سجلت فرنسا 373 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و23 وفاة، وذلك تماشيًا مع المتوسط الأسبوعي هذ الشهر الذي أظهر تراجعا كبيرا مقارنة بذروة تفشي الوباء.وبلغ متوسط الوفيات في فرنسا 22 حالة يوميًا خلال الأيام السبعة الأخيرة و33 حالة منذ بداية يونيو.ويزيد عدد الإصابات المؤكدة بواقع 89 حالة عن إحصاء الأحد لكنه لا يزال منخفضا مقارنة بمتوسط الإصابات اليومية خلال الأيام السبعة الأخيرة البالغ 483 حالة، ويقل أيضا عن المتوسط اليومي البالغ 409 إصابات منذ بداية الشهر الجاري.وتراجع عدد المرضى بالمستشفيات 130 حالة إلى 9693 وانخفض أيضا عدد المسجلين بوحدات الرعاية المركزة 14 حالة إلى 701.