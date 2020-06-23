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الثلاثاء 23 يونيو 2020 الموافق 02 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

اعترافات ناهد شريف.."لم أطلق من كمال الشناوي لأنني لم أتزوجه.. لكنني عشت معه كزوجة"

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 01:53 ص
ناهد شريف وكمال الشناوي
ناهد شريف وكمال الشناوي
ايهاب مصطفى
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تحدثت النجمة ناهد شريف عن قصة حبها مع النجم كمال الشناوي وذلك في حوار خاص لمجلة الشبكة اللبنانية.

قالت ناهد شريف:" كنت أحب كمال الشناوي حبًا لم أحبه لأحد غيره، وأنا انفصلت عنه ولم أطلق منه لأنني لم أتزوجه من الأساس، لكني عشت معه كزوجة وأخلصت له، وأنا من حقي أن أحب ما دمت لا أتصرف تصرفات تسئ إلى سمعتي.

وواصلت:" كمال متزوج وله أولاد، وزوجته كانت تعلم بذلك وأولاده كانوا يحبونني، ولكني لم أشأ أن أتزوجه بوثيقة زواج لأنني لا أحب أن أبني بيتي على حساب بيت آخر، فأنا لست شريرة إلى هذا الحد، إن كمال الشناوي انسان أحبه وأحترمه، وكنت أقول له دائما هل تحب أن تعود إلى بيتك وأولادك.. إني لا أعترض على ذلك.

وتستطرد:" لكني لم أترك كمال لهذا السبب فكمال لا ينسى أبدا أنه الشاب "الدون جوان"، الذي يمارس الحب بدافع الاستعراض، ولكني تركته بسبب معرفتي بانه على علاقة غرامية بفتاة انجليزية، وأعلنت طلاقي منه حفاظا على كرامته.

كنت أحبه فعلًا لأنه انسان طيب، ولكن الآن ليس هناك غرام بيننا، وإنما هناك الآن صداقة، انا انسانة لي أسلوبي الخاص في الحياة، أنا لا أصادق كل يوم رجلًا، ولا أنا انسانة سيئة السمعة تدخل الملاهي الليلية لتراقص الرجال، ولكن من حقي أن أحب رجلًا، واذا لم أحب فلا يمكنني أن أكون امراة أو انسانة.

وفي الأخير قالت:" إن الحب الصادق الأصيل حق لكل انسان، لأن الحب كالانفلونزا، إنه قدر، لا موعد له ولا منطق.

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