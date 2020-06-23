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الثلاثاء 23 يونيو 2020 الموافق 02 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يمدد تعليق إصدار العديد من تأشيرات العمل حتى نهاية العام

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 01:46 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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أكد البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب، ينوي تمديد الحظر المفروض على منح تأشيرات جديدة للعمل في البلاد حتى نهاية 2020 وتوسيع نطاقه، لخفض نسبة البطالة التي ارتفعت في ظل الجائحة.

وقال مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية طلب عدم الكشف عن هويته، إن الخطوة ستخلق 525 ألف وظيفة، مضيفًا أن ترامب "مصمّم على إعادة الأمريكيين للعمل بأسرع وقت"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.

وأكد أن القرار سيمدد الحظر حتى نهاية العام الجاري وسيوسع نطاقه ليشمل تأشيرات من نوع "أتش1-بي" الرائجة في قطاع الصناعات التكنولوجية والتي تمنح سنويًا لـ85 ألف عامل من أصحاب المهارات الخاصة.

وأضاف أن تجميد إصدار تأشيرات "اتش1-بي" هو تدبير مؤقت سيتخذ في انتظار إعادة هيكلة البرنامج، وتحويله من يانصيب سنوي يؤمن المبرمجين وغيرهم من المتخصصين في وادي "السيليكون"، إلى منظومة تعطي الأولوية للعمال الأجانب الأكثر قيمة.

وسيشمل القرار أيضًا تأشيرات "جاي" التي تمنح للأكاديميين والباحثين، إضافة إلى تأشيرات "إل" التي تعتمدها الشركات لنقل عمال مقيمين خارج البلاد إلى مقارها في الولايات المتحدة.

ولفت المسؤول إلى أن ترامب "سيعطي الأولوية لأولئك العمال الذين ستعرض عليهم الرواتب الأعلى" كمؤشر على أنهم قادرون على إعطاء قيمة مضافة للاقتصاد الأمريكي.

ومن المتوقع أن يوقع ترامب في وقت لاحق الاثنين أمرًا تنفيذيًا يمدد فترة الحظر المفروض قبل شهرين لمدة 60 يومًا.

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