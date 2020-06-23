الوادى الجديد تسجل 10 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت لجنة متابعة أزمة كورونا بمحافظة الوادي الجديد، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا مقابل تعافي حالة وحيدة بعزل أبو تيج بمحافظة أسيوط، مشيرًا إلى أن الحالات التي تم تسجيلها اليوم تستقر بمركز الخارجة بواقع 9 إصابات، فيما تم رصد حالة واحدة بمدينة موط بالداخلة.وأضاف البيان، أن إجمالي الحالات الإيجابية المسجلة منذ بداية أزمة كورونا بلغت 204 بدون الوفيات، فيما سجلت حالات الشفاء 111 حالة وخروج من مستشفيات العزل، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد شفاء العديد من الحالات تباعًا وخاصة بعزل الحميات في ظل الرعاية الطبية المقدمة لجميع المصابين من أبناء المحافظة.وأشار إلى انتهاء مدة العزل المنزلي لـ ٤٠ مواطن من المخالطين للمصابين ومتابعتهم من خلال فرق الطب الوقائي، لافتًا إلى إصابة طفل عن عمر ٩ سنوات بكورونا ضمن الحالات المسجلة اليوم الإثنين، مشددًا على ضرورة الحفاظ على الأطفال وعدم التهاون في إتباعهم الإجراءات الاحترازية.