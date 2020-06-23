«ماذا يجرى فى ليبيا».. كتاب جديد لمصطفى بكرى عن دار سما

صدر حديثًا عن دار سما للنشر والتوزيع كتاب «ماذا يجري في ليبيا.. ثورة الكرامة.. من التحرير إلى التفويض»، للكاتب الصحفي والإعلامي مصطفى بكري.وجاء في مقدمة الناشر، هذا الكتاب، هو حصيلة الزيارة التي قام بها الكاتب والنائب البرلماني مصطفى بكري إلى ليبيا في شهر يناير من عام 2020.لقد قام مؤلف الكتاب بجولات عديدة في بنغازي وبنينا ودرنة والبيضاء والقبة وسلوق وغيرها، اِلتقى بالعديد من المسئولين وفي مقدمتهم القائد العام للجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، علاوة على رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة ووزير الخارجية وعدد من القادة العسكريين وكبار المسئولين.وقد نقل المؤلف من خلال جولاته شهادة أمينة عن مرحلة ما بعد اانطلاق عملية الكرامة في 16 مايو 2014 على يد القائد خليفه حفتر، الذي ااستطاع بناء الجيش وتحرير أكثر من 90% من الأراضي الليبية من أيدي الميلشيات الإرهابية وعملاء الاستعمار الجديد.ويتناول الكاتب الخبير في الشئون العربية تطورات الأوضاع في ليبيا، وصولًا إلى انطلاق المرحلة الثانية من عملية الكرامة في 23 إبريل 2020 بإلغاء الاتفاق السياسي المشبوه، وتفويض الشعب للمؤسسة العسكرية لاستكمال انجاز مهام المشروع الوطني، وتحرير ما تَبقى من الأراضي من هيمنة الميلشيات، ومواجهة الغزو العثماني الجديد، وبناء الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة.وتأتي أهمية هذا الكتاب من كونه يتعرض لتفاصيل هامة عن الأوضاع في ليبيا، ويكشف خفايا المؤامرة عليها، ويرصد من أرض الواقع حقيقة ما يَجري.