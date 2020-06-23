برلمانى بأسوان يعلن خضوعه للعزل المنزلى بعد مخالطته لحالة كورونا

نشر النائب حسن سيد خليل، عضو مجلس النواب لدائرة إدفو، عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، أنه خضع للعزل المنزلي نظرًا لمخالطته لأحدى الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك أثناء إنهاء إجراءات العزل المنزلي الخاصة بها، مرفق معاها صوره تحمل كلمات «غارقون في نعمك يارب».واستكمل المنشور قائلًا: «أنه بناءًا على نصيحة الطاقم الطبي فقد أخضعت نفسي للعزل المنزلي كإجراء وقائي، دعواتنا ودعواتكم بشفاء المرضى، وأن يرفع الله برحمته الوباء عن البلاد والعباد».