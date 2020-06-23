«الطب الوقائى» يعدم كميات كبيرة من معروضات الكافتريات بميناء قسطل البرى

نفذت سلطات الحجر الصحي بميناء قسطل البري الحدودى جنوب أسوان، مأمورية مكبرة علي الكافيتريات والبوفيهات الخاصة بالميناء، والتى يتم عرضها على الركاب والمسافرين بين مصر والسودان، وأسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السلع المنتهية وغير صالحة للاستهلاك الأدمي.وصرح الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير عام الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية بأسوان، بأنه تم تشكيل لجنة مكبرة ضمت مسئولي الطب الوقائي برئاسة عبدالله داوود مراقب صحي الميناء، ومباحث أمن المواني والحماية المدنية، حيث تم ضبط عدد من الأصناف المعروضة علي المترددين على الميناء منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.وتم على الفور إعدام تلك الأصناف خارج الميناء بمعرفة قسم الحماية المدنية بالميناء.