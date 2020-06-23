ترامب يتوقع تخطى حصيلة وفيات كورونا فى بلاده الـ150 ألفا

توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن تتخطى حصيلة وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة عتبة الـ150 ألفا، وذلك بعد تجاوزها الـ120 ألفا.وقال ترامب لموقع "سبكتروم نيوز" الإخباري إن الحصيلة الحالية هي "على الأرجح 115 ألفا لكنها قد تتخطى هذا الرقم بقليل وصولا إلى 150 ألفا أو أكثر، لكننا كنا لنفقد ما بين مليونين وأربعة ملايين شخص لولا التدابير التي اتخذتها الإدارة الأمريكية".وأضاف: "لقد أدينا عملًا جيدًا، والآن نعمل على إعادة إنهاض البلاد".وفي معرض إجابته عن سؤال حول إمكانية تنظيم تجمعات انتخابية جديدة في الوقت الذي تشهد فيه بعض الولايات في جنوب البلاد وغربها موجة جديدة من الإصابات بكورونا، أكد ترامب عدم إهمال السلامة الصحية.وقال: "لا نزال قلقين بشأن السلامة... ونريد التخلص من هذا الأمر".ويأتي ذلك على خلفية تجاوز عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة عتبة الـ120 ألفا، حسب جامعة جونز هوبكينز وبعض الجهات الأخرى المتابعة للإحصاءات الخاصة بفيروس كورونا.