بلا أسوار.. «أردوغان» الضيف الثقيل فى الجامعة العربية

الاجتماع الطارئ للجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، الذي يعقد بطلب مصر، لبحث واحد من أخطر الملفات تهديدًا للأمن القومي المصري والعربي، لبحث القضية الليبية التي عاثت فيها تركيا فسادًا وتخريبًا ونهبًا بعد أن أرسلت آلاف المرتزقة الأرهابين بتوجيه مباشر من أردغان وبتنسيق مع حكومة السراج المعترف بها من الجامعة العربية.تم تأجيل الاجتماع لـ 24 ساعة، قالت الجامعة العربية، أنها لأسباب تقنية لكن الحقيقة القديمة، أن لا جديد التأجيل بسبب الخلافات بين الدول العربية في ما يخص الملف الليبي، ولازالت الذاكرة تحتفط جيدا بقرار الجامعة العربية التي أدت إلى انفراط عقد الدولة الليبية، في عام 2011 عندما أعطت الضوء الأخضر لتدخل قوات التحالف الدولي التي ساندت فصائل أطاحت بنظام الرئيس القذافي، الذي تبعه حالة من السيولة في المشهد السياسي، وأدت إلى أن تكون ليبيا محطة من محاطات الصراع الأقليمي التي شنته تركيا على وطننا العربي.لازالت اتذكر جيدًا إصرار الأمين العام الأسبق للجامعة العربية، عمرو موسى الذي خرج للصحفين وتحدث (12 مارس 2011) عن فرض منطقة لحظر الطيران فوق ليبيا، وقال موسى:"إن الجامعة طلبت رسميًا من مجلس الأمن فرض منطقة لحظر الطيران وإقامة مناطق آمنة في الأماكن المتعرضة للقصف كإجراءات وقائية تسمح بتوفير الحماية الليبين.والتاريخ يكرر نفسه فاجتماع اليوم بعد سنوات طويلة، يعود بعد كل هذه السنوات عبر تقنية الفيديو كونفراس، ولكن بعد خراب مالطا كما يقول المثل، وانفراط عقد الدولة الليبية وبعد تشظي أكبر وأعمق في المواقف العربية، وبعد أن استطاع تركيا وأذرعها من التمكن عبر وكلاء وعملاء وأطراف متعددة، وفي أكثر من جبهة وأكثر من ملف.أردغان موجود في الجامعة العربية نعم موجود له وكلائه، وحاملي أحلامه أمبراطوريته المزعومة والمهزومة في ذات الوقت، ورب قائل وكيف ذلك أقول، لنقراء تغريدات عراب أردغان في الجامعة العربية وصاحب مقترح "منتدى العلاقات العربية التركية 2008" حمد بن جاسم بن جبر رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية، الذي قاد بكل وقاحة عملية عبور أردغان إلى أروقة الجامعة العربية، والذي دعم بطريقة غير مباشرة توغل إيران أيضًا، ولازالت اتذكر تصريحات حمد بن جاسم في بداية عام 2009، حول إيران وضرورة فتح حوار معاها ولولا ومشاركة إيران وتركيا في اجتماع حول العداون الإسرائيلي لغزة في ذات الوقت مع اجتماعات عربية في الكويت، ولولا التدخل السعودي والمصري في حينها، لكانت إيران ضمن المدعوين لتلك القمة التي جرت آواخر مارس 2009.وتغريدات حمد بن جاسم الأخيرة جاءت لتعبر عن هزيمة، واضحة للمشروع التركي الإيراني، الذي اعترف أن مشروع تفتيت الدول العربية ما هو إلا مخطط من دول خارج المنظومة العربية (تركيا وإيران وإثيوبيا)، التي كانت قطر الشريك لهذه الدول، وحاول حمد أن يحدث الشرخ بين مصر وبين السعودية والإمارات وبين مصر وبين الجزائر وتونس، لكن هذه التغيردات بدت بشكل واضح لتعبر عن انكسار هذا العجوز الباحث عن أحلام الفتى المتصابي السياسي، والذي يعبر عن هزمة واضحة لنظام تميم الذي اصبح ذليل للطربوش التركي والعمامة الإيرانية.وبالعودة للتاريخ توالت قطرشغل مقعد تركيا في الجامعة العربية، والتاريخ حافل وطويل ونحن أبناء هذا التاريخ عشناه بكل مرارة وألم، وليس ببعيد قرار الجماعة العربية بتجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية، وكيف ساهمت قطر في افشال بعثة السلام للجامعة العربية، في الفترة بين عامين 2011 و2012 وقامت قطر، بأمداد مجموعات من المسلحين وأسست قطر الجيش الحر وجبهة النصرة، وسعت بالتعاون مع تركيا إلى تدمير سوريا.نحن الآن أمام خطر يهدد أمن وسيادة مصر، وأمن وسيادة مصر يعني أمن وسيادة كل الأمة العربية، وأمام مشهد لا يقبل القسمة ولا التهاون، وصحيح أن التعويل على أجماع عربي حول التدخل التركي، هو ضرب من الخيال، لأسباب منها تبيان بين الموقف التونسي الذي يرى أن التدخل التركي جاء بموافقة السراج المعترف بها وبدعم واضح من الغنوشي وعصابة الإخوان هناك، وهذا ما عبر عنه الرئيس قيس سعيد خلال لقاءه بالرئيس الفرنسي ماكرون الذي عبر عن قلق فرنسا من التدخلات الخارجية والأعمال الاحادية وضرورة وقف إطلاق النار، وهنا لابد الإشارة إلى التباين في موقف إيطاليا أيضًا المؤيد لحكومة السراج والتي لم تقوم بواجبها في العملية (ايريني)، وهناك أيضًا الموقف الألماني الضبابي، وبالتالي فهناك حالة من الانقسام الأوربي، وأيضًا الموقف الأمريكي الذي لازال يرد أن يكون موقف التفاوض ووقف إطلاق النار على قاعدة أن الجفرة وسرت خطوط تماس خطر مع مصر، وهذا ما دفع أفريكوم إلى القول للسراج أن أمريكا، ترى أن تأزم الموقف يدفع أمريكا إلى دعم مصر عاجلًا أم اآجلًا.هناك موقف الجزائر، الذي يريد أن تجري المفاوضات تحت أنظاره ووفق مصالحها التي ترى أن حكومة السراج يجب أن تحظى بمقعد تفاوضي أعلى من الباقين، على أساس أن ليبيا القوية لن تكن مريحة للجزائر التي ترى أن قدراتها التصديرية للطاقة ربما تتأثر في حالة أن تكون ليبيا أكثر استقرارًا وأكثر قربًا لها من باقي الجيران.في المقابل الموقف العربي متذبذب في المشرق، فالعراق المحاط بمخاطر تركيا يرى أنه أمام عدو، بات على وشك أن يستقطع أجزاءًا مهمة من محافظته الشمالية، فبعد انتهاء اتفاقية لوزان 2023 قضت قبل 100 عام على أحلام ضم أدلب وحلب السوريتان والموصل العراقية لتركيا التي لازالت تطمح لآن تعود مرة أخرى عبر القوة العسكرية المباشرة وفرض الأمر الواقع في العراق، الذي يرى أن التوغل التركي في ليبيا مهدد لمصر والعراق على حد سواء.في مقابل دعم خليجي وأردني لمصر، بينما لا وضوح لموقف المملكة المغربية أوالسودان أو موريتانية والصومال، التي فيها أكبر قاعدة عسكرية تركية، ولبنان الذي يعاني من تدخلات إيرانية قريبة من الرؤية التركية.