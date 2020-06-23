إصابات كورونا فى البرازيل تقفز 21432 حالة و654 وفاة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل 21432 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الأربع والعشرين الماضية، فضلًا عن 654 وفاة جراء مرض "كوفيد-19" الناجم عنه.وقالت الوزارة إن مجمل الإصابات بلغ 1.1 مليون حالة منذ بدء التفشي في حين وصلت الوفيات إلى 51271 وبذلك تحتل البرازيل المرتبة الثانية عالميًا من حيث إصابات كورونا ووفياتها بعد الولايات المتحدة.ويقول خبراء إن الأعداد الحقيقية أكبر بكثير بسبب عدم وجود اختبارات للكشف عن الفيروس على نطاق واسع.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.