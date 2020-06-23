«عزل أسوان» يجرى الولادة الـ5 لإحدى مصابات كورونا

نجح الفريق الطبي بمستشفى أسوان التخصصى، والمستخدم كحجر صحى لمصابي كورونا، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، في إجراء عملية الولادة الـ5 لإحدى السيدات المصابة بالفيروس داخل المستشفى.وتوصلت "الدستور" لبيانات اسيدة وهي "ع. أ"، تبلغ من العمر 37 عامًا، مقيمه بمركز إدفو التابع لمحافظة أسوان، توافدت إلى مستشفى العزل الصحي بأسوان، أمس الفجر وهي في الشهر التاسع.وشارك في العملية كل من الدكتور محمود عبد المنعم تخصص أطفال وحديثي الولادة، والدكتورة إيهاب عطية تخصص أطفال وحديثي الولادة، والدكتورة أسماء سعيد تخصص نساء وتوليد، والدكتورة ندى عطية متخصصة أطفال وحديتي الولادة، بالإضافة إلى مسئولي الحضانة وهم: الدكتورة فاطمة سعيد مكافحة العدوى، والممرضات لبني نواري، ومسئولي قسم العمليات أمل وسارة عز الدين وابتسام شحاتة.