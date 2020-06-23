رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 يونيو 2020 الموافق 02 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الداخلية الكويتية: وفاة أول نزيلة بالسجن المركزى بـ«كورونا»

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 01:51 ص
الكويت
الكويت
أ ش أ
طباعة
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، وفاة أول سجينة بالسجن المركزي، إثر تعرضها لمضاعفات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وأمراض مزمنة أخرى تعاني منها.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية - في بيان، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت نسخة منه - إنه بتكثيف الرعاية الصحية المقدمة لنزلاء السجن المركزي، والكشف عليهم بصفة دورية، تبين وجود إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لاحدى النزيلات بالسجن المركزي، والتي تبلغ من العمر 59 عاما، وتعاني من مضاعفات مرضية أخرى وضيق بالتنفس.

وأضافت أنه تم على الفور اتخاذ التدابير والإجراءات الصحية والطبية اللازمة تجاهها، ونقلها الى مستشفى الفروانية في 15 يونيو الجاري، إلا أنها توفيت مساء اليوم بعد دخولها المستشفى بسبعة ايام.

وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية، أن قطاع المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام، يطبق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية والصحية؛ لمنع تفشي الفيروس، بالإضافة إلى الخطط الموضوعة للسيطرة على الوضع الصحي داخل السجن من قبل وزاره الصحة الكويتية؛ حيث أن القطاع يعمل على الالتزام الكامل بتعليمات السلطات الصحية، حرصا على صحة النزلاء وسلامتهم.

موضوعات متعلقة

وفاة نجل الفنان أوس أوس نجم مسرح مصر

بنتيجة 100%.. الصين تعلن نجاح تجارب عقار جديد ضد كورونا

غدًا.. الحكومة تعلن موعد رفع حظر التجوال

محمد الباز مستشارًا للشئون السياسية والإعلامية لشبكة تليفزيون النهار

الصور

image description

مياة النيل ملاذ أهالى الصف للهروب من الحر

image description

«التضامن» تكرّم يسرا ومحمد سامي وأيمن سلامة

image description

أول امتحانات «الثانوية العامة».. الكمامة بطل المشهد

image description

لاعبو الأهلى يخضعون لكشف كورونا قبل استئناف النشاط

image description

نقل طالب إلى المستشفى بعد الاشتباه فى إصابته بكورونا

الأكثر قراءة

غدًا.. الحكومة تعلن موعد رفع حظر التجوال

وفاة نجل الفنان أوس أوس نجم مسرح مصر

عامل يلقى مياه نار على خطيبته ويفر هاربا فى القليوبية

حالتا وفاة و3 محاولات غش بامتحان الثانوية الأزهرية اليوم

إنفوجراف

image description

أبرز الأرقام عن الثانوية العامة (إنفوجراف)

image description

هكذا تقدم بلاغا لوحدة الشكاوى بالنيابة الإدارية

image description

الخطوات القانونية فى حالة سرقة سيارتك (إنفوجراف)

image description

زيادة كبرى في مخصصات «الصحة» في الموازنة الجديدة (انفوجراف)

أيام زمان

اعترافات ناهد شريف.."لم أطلق من كمال الشناوي لأنني لم أتزوجه.. لكنني عشت معه كزوجة"

«كممثلة وكأنثى».. رشدي أباظة يعترف بحبه لصباح في لقاء تلفزيوني

مجنون شويكار.. هددها بـ«ماء النار» بعد عشرات الرسائل الغرامية

حكاية أغرب اتهام وُجه لـ فرج فودة.. «شبه شيخ الأزهر بعامة الناس»

نجم الساعة

«كممثلة وكأنثى».. رشدي أباظة يعترف بحبه لصباح في لقاء تلفزيوني

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

أسماء تصنع قصصا للأطفال على يوتيوب: بحارب المحتوى غير الهادف

تردد قناة مصر التعليمية 2020 لمشاهدة أهم مراجعات ليلة الامتحان النهائية

ديزني لاند باريس تفتح أبوابها مجددا في 15 يوليو

لبنان يحيي «عيد الموسيقى» من الشرفات

مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
بلا أسوار.. «أردوغان» الضيف الثقيل فى الجامعة العربية
ماجد حبته
ذئب منفرد.. أم عميل متمرد؟
جمال طه
10 ملاحظات على خط مصر الأحمر
القس. رفعت فكرى
من أب لابنه
المزيد

الثقافة

«ماذا يجرى فى ليبيا».. كتاب جديد لمصطفى بكرى عن دار سما

«جزويت» الثقافى يناقش رواية «الأنفس الميتة» على فيس بوك

خالد ناصف: سأحارب المزورين بطريقتهم.. ولن أسمح لأحدهم التربح على حسابي

«طقوس الشعرية المعاصرة».. كتاب جديد لـ محمد سعدون