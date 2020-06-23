رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 يونيو 2020 الموافق 02 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بنتيجة 100%.. الصين تعلن نجاح تجارب عقار جديد ضد كورونا

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 12:50 ص
العقار الصيني
العقار الصيني
وكالات
طباعة
أعلنت السلطات الصحية الصينية عن نجاح التجارب السريرية على البشر في مرحلتيها الأولى والثانية من لقاح منتظر ضد فيروس كورونا، طوره معهد ووهان التابع لمجموعة (Sinopharm).

وأظهرت نتائج التجارب السريرية، أن "التطعيم كان آمنا دون أي تأثيرات جانبية أو رد فعل سلبي، وبعد اعتماد إجراءات مختلفة وجرعات مختلفة من التطعيم، ظهر أن الخاضعين للقاح بدأوا بإنتاج أجسام مضادة للفيروس".

وأشارت نتائج التحاليل، التي أجريت على الأشخاص الذين حقنوا باللقاح، والذين تلقوا جرعتين منه خلال فترة 28 يوما، إلى تحقيق معدل تحول إيجابي للجسم المضاد المعادل يصل إلى 100%.

وبحسب الجهة المشرفة على التجربة، فإن "التجارب السريرية للمرحلة الأولى الثانية كانت عشوائية، وأن اللقاح حصل على أول موافقة للتجارب السريرية في العالم، ثم تم إطلاق التجارب السريرية للمرحلة الأولى الثانية في مدينة ووزهي بمقاطعة هنان.

وتابعت، بأن "التجارب السريرية أجريت لمدة 66 يوما متتالية وحصلت على بيانات عن سلامة وفعالية اللقاح المعطل لكورونا بعد إعطاء الحقنتين".

وقدمت البيانات نتائج بحث للقاح أجريت على مواطنين من أعمار مختلفة، وجرعات مختلفة، وأوقات حقن مختلفة بطريقة شاملة نسبيا، وبالتالي فهو يوفر بيانات علمية وتقييمية للوقاية من الأوبئة ومكافحتها، وكذلك الاستخدام في حالات الطوارئ.

وقال معهد ووهان: "الدراسة مصممة لتقييم سلامة ومناعة اللقاح المعطل للفيروس لدى الأشخاص الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم من 18 إلى 59 عاما، ولجرعات الحقن المنخفضة والمتوسطة والعالية على فترات مختلفة".

وأكد المعهد أن جميع المشاركين في الاختبارات الأولىالثانية، وعددهم 1120 أتموا فترة النقاهة بنجاح ومن دون مضاعفات.

من جهته، قال كبير العلماء في مشروع اللقاح الوطني "برنامج 863"، يانغ شياو مينغ، أنه "لاحظ أن النمط الجيني عقب تلقي اللقاح تغير، لكنه لا يزال ضمن تأثير الحقن".

موضوعات متعلقة

«بالزغاريد».. خروج 25 متعافى من عزل الداخلة (فيديو)

وفاة رئيس لجنة ثانوية عامة بعد امتحان اللغة العربية بقنا

بنتيجة 100%.. الصين تعلن نجاح تجارب عقار جديد ضد كورونا

الصحة: 85 وفاة و1576 إصابة جديدة بكورونا

الصور

image description

مياة النيل ملاذ أهالى الصف للهروب من الحر

image description

«التضامن» تكرّم يسرا ومحمد سامي وأيمن سلامة

image description

أول امتحانات «الثانوية العامة».. الكمامة بطل المشهد

image description

لاعبو الأهلى يخضعون لكشف كورونا قبل استئناف النشاط

image description

نقل طالب إلى المستشفى بعد الاشتباه فى إصابته بكورونا

الأكثر قراءة

غدًا.. الحكومة تعلن موعد رفع حظر التجوال

وفاة نجل الفنان أوس أوس نجم مسرح مصر

عامل يلقى مياه نار على خطيبته ويفر هاربا فى القليوبية

حالتا وفاة و3 محاولات غش بامتحان الثانوية الأزهرية اليوم

إنفوجراف

image description

أبرز الأرقام عن الثانوية العامة (إنفوجراف)

image description

هكذا تقدم بلاغا لوحدة الشكاوى بالنيابة الإدارية

image description

الخطوات القانونية فى حالة سرقة سيارتك (إنفوجراف)

image description

زيادة كبرى في مخصصات «الصحة» في الموازنة الجديدة (انفوجراف)

أيام زمان

«كممثلة وكأنثى».. رشدي أباظة يعترف بحبه لصباح في لقاء تلفزيوني

مجنون شويكار.. هددها بـ«ماء النار» بعد عشرات الرسائل الغرامية

حكاية أغرب اتهام وُجه لـ فرج فودة.. «شبه شيخ الأزهر بعامة الناس»

المشاهد المنسية (4).. سر جراحة التجميل في وجه أحمد زكى: «رفضها الأطباء»

نجم الساعة

«كممثلة وكأنثى».. رشدي أباظة يعترف بحبه لصباح في لقاء تلفزيوني

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

أسماء تصنع قصصا للأطفال على يوتيوب: بحارب المحتوى غير الهادف

تردد قناة مصر التعليمية 2020 لمشاهدة أهم مراجعات ليلة الامتحان النهائية

ديزني لاند باريس تفتح أبوابها مجددا في 15 يوليو

لبنان يحيي «عيد الموسيقى» من الشرفات

مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
بلا أسوار.. «أردوغان» الضيف الثقيل فى الجامعة العربية
ماجد حبته
ذئب منفرد.. أم عميل متمرد؟
جمال طه
10 ملاحظات على خط مصر الأحمر
القس. رفعت فكرى
من أب لابنه
المزيد

الثقافة

«جزويت» الثقافى يناقش رواية «الأنفس الميتة» على فيس بوك

خالد ناصف: سأحارب المزورين بطريقتهم.. ولن أسمح لأحدهم التربح على حسابي

«طقوس الشعرية المعاصرة».. كتاب جديد لـ محمد سعدون

غدًا.. فوزي حداد ضيف «اقرأ معانا» عبر يوتيوب «الأعلى للثقافة»