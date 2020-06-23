شاهين: إعداد تقرير مفصل بمديونيات المياه لمدينة الجلود بالروبيكى

تابع المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أعمال لجنة تحصيل استهلاك المياه بمدينة الجلود "المدابغ" بمنطقة الروبيكى.وأوضح "شاهين" أنه تمت مراجعة اشتراكات المستثمرين بالمنطقة، وتيسيرًا عليهم ما إذا كان هناك أي معوقات على كافة المدابغ للكشف عن أى عمليات استهلاك للمياه خلسة والتعامل معها.وأشار "رئيس جهاز العاشر" إلى أن لجنة تحصيل المياه أعدت تقريرًا مفصلًا عما تم من إجراءات من لجنة القطع بالنسبة لمديونيات المياه لمدينة الجلود وقد تم تحصيل استهلاك المياه مبلغ 87531.66 جنيه، سواء نقدى أو شيكات آجلة، وفقا لجدولة المبالغ المستحقة طبقا للتيسيرات الممنوحة من السلطة المختصة.وأكد رئيس الجهاز على اتخاذ كافة الأساليب الوقائية والاحترازية التى تكفل سلامة وصحة القائمين على الأعمال والذى يتطلب التعاون من المستثمرين بمنطقة الروبيكي.