«جزويت» الثقافى يناقش رواية «الأنفس الميتة» على فيس بوك

نظم مركز جزويت الثقافى بالإسكندرية، لقاءً لمناقشة رواية "الأنفس الميتة" للكاتب الروسى نيقولاي جوجول، وذلك عبر صفحة المركز على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، في إطار مبادرة وزارة الثقافة "خليك فى البيت.. الثقافة بين إيديك".وقال الناقد دكتور حسين شعبان، إن رواية "الأنفس الميتة" تحكى عن نصاب ماكر "تشيتشيكوڤ" يريد أن يغتني ثانية بعد أن خسر ثروته، فأعد خطة إجرامية بأن يشتري من ملاك الإقطاعيات أرواح العبيد الذين كانوا يعملون عندهم، وماتوا من فترة قريبة ولم يتم تسجيل وفاتهم في السجلات الحكومية، حيث ينوي رهن الأرواح إلى البنوك، ليقترض أموالًا يعيش بها غنيًا في إقليم بعيد لا يعرفه فيه أحد.وأضاف شعبان أن رواية "الأنفس الميتة" تعد واحدة من أشهر أعمال الكاتب الروسي نيقولاي جوجول، وهو أحد مؤسسى المدرسة الواقعية فى الأدب الروسى فى القرن 19، وواحد من أكبر روائيي الأدب الروسي، تميزت أعماله بالأسلوب الكوميدى الساخر، ومن أعماله الأكثر شهرة رواية الأنفس الميتة، وقصة المعطف، والمفتش العام وزواج.تجدر الاشارة إلى أن مركز الجزويت هو مؤسسة مستقلة غير هادفة للربح، تأسست عام 1953 داخل حرم كنيسة جزويت الكاثوليكية، ويعتبر المركز منصة لمختلف المجالات الفنية والثقافية والاجتماعية والأدبية، من خلال تقديمه مجموعة متنوعة من الفعاليات والبرامج الثقافية بهدف تمكين الشباب من المشاركة الفعالة فى تنمية المجتمع.