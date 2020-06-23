رئيسا وزراء السودان والكويت يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

بحث رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدلله حمدوك، ونظيره الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادلا وجهات النظر حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان، أن حمدوك أجرى اتصالًا هاتفيًا بالشيخ صباح الخالد، ووجه له الدعوة لمشاركة الكويت في مؤتمر شركاء السودان، الذي تستضيفه ألمانيا بالشراكة مع الإتحاد الأوربي والأمم المتحدة يوم الخميس القادم، ويُعقد عن بُعد.كما استعرض الجانبان آفاق التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتطرقا للإجراءات المتخذة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد.