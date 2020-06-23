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الثلاثاء 23 يونيو 2020 الموافق 02 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أزهرى: التيار السلفى سبب الشوائب فى التدين المصرى

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 06:11 ص
الشيخ إبراهيم رضا
الشيخ إبراهيم رضا
أحلام عبدالرحمن
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قال الشيخ إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الأزهر غير معصوم من النقد ويرحب به، لكن لا يقبل التطاول.

وأشار الشيخ إبراهيم، خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "ON"، إلى أن الأزهر أجرى تنقية لكتب التراث غير الملائمة للواقع، مردفا أن بعض المناهج لم تكن معبرة عن الواقع وخاصة ملف "العبيد"، كما شهد الأزهر تجديدًا فكريًا باستحداث قضايا جديدة لم تكن موجودة على الساحة.

وأوضح أن مؤسسة الأزهر أجرت تحديثًا للعديد من القضايا الفقهية لملائمة الواقع، وأجرت مراعاة شاملة للآراء الفقهية دون تقديس للنصوص، كما أن الخطاب القديم للأزهر لم يكن يهتم بالتنمية، وهذه الحالة العامة للمجتمع.

وأضاف: "الدولة تركت المنابر لكل من هب ودب، والدولة هي من أجازت لهؤلاء بالخروج عليها، السباك والنجار وبتاع الحقوق والطب كانوا بيطلعوا المنبر، وهذا عدم احترام للتخصص".

ونوه الشيخ إبراهيم رضا إلى أن التدين في مصر، شابه عدة شوائب بسبب التيار السلفي المنغلق الذي فٌرض على الواقع المصري.

ولفت إلى أنه يتم تدريس مناهج الأزهر بجميع لغات العالم، وهناك لجان لمتابعة المناهج بصورة ثابتة ومستمرة، كما أن الأزهر قدم أئمة لمعظم دول العالم، وهناك انفتاح شديد، وخطبة الجمعة يتم ترجمتها لكل اللغات.

وتابع: "الأزهر استجاب لكل انتقادات أبنائه الخاصة بالمناهج غير الملائمة، والمؤسسة وقفت في مواجهة حكم الإخوان وأفكارهم المتطرفة".

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