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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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القبلة

رابطة العالم الإسلامى: قرار السعودية بشأن الحج ضرورة ملحة

الإثنين 22/يونيو/2020 - 11:57 م
مكة المكرمة
مكة المكرمة
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أكدت رابطة العالم الإسلامي، اليوم الإثنين، في بيان باسم علمائها المنضوين تحت مظلة "المجلس الأعلى للرابطة" و"المجمع الفقهي الإسلامي" و"المجلس الأعلى العالمي للمساجد"، أن قرار حكومة المملكة العربية السعودية من إجراءات احترازية لحج هذا العام 1441هجرية، يمثل "ضرورة ملحة تفرضها الأحكام الشرعية والتدابير الوقائية".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن البيان الصادر عن الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، أن الظرف الطارئ لجائحة كورونا المستجد يُمثل حالة استثنائية يتعين شرعًا أخذُها ببالغ الاهتمام والاعتبار، وذلك حفاظًا على سلامة حجاج بيت الله الحرام في أبدانهم وأرواحهم.

وأكد البيان أن نصوص الشريعة الإسلامية وقواعدَها الكبرى اعتَبَرَتِ المحافظةَ على الأنفس من ضرورياتها الخمس المُجْمَعِ على رعايتها وصيانتها وعدمِ التساهُل فيها "تحت أي ذريعة" و"تحت طائلة المسؤولية الشرعية" التي اضطلعت بواجبها الكامل حكومةُ المملكة العربية السعودية من خلال هذا الإجراء الاحترازي المُلِح في إطار رعايتها الشاملة، وخدمتها المباركة لحجاج وعُمَّار بيت الله الحرام، وزوار المسجد النبوي الشريف.

كما أكد البيان أن مثل هذا القرار يضاف بتثمين عالٍ إلى القرارات الحكيمة والشواهدِ الحية على مستوى حرص المملكة العربية السعودية على سلامة قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف من بداية أزمة تلك الجائحة وامتدادًا إلى احتياطات حج هذا العام، حيث لا تزال خطورة هذه النازلة مهددة للأبدان والأرواح.

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