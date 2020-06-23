حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 23 يونيو 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج العقرب اليوم الثلاثاء الموافق 23 يونيو 2020، والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: يعزز هذا اليوم مكانتك الشخصية، ويضفي عليك سحرًا ويبشر بفترة من الشعبية والنجاح المنقطع النظير، فاطمئن.عاطفيًا: قم برحلة مع الشريك إلى إحدى الدول، بعدما مررت بإرهاق وجهد بذلتهما لإنجاز مشروع العمر.صحيًا: خفف من مشاريعك المهنية قدر المستطاع، واستفد من عطلتك السنوية للسفر والترفيه عن نفسك.‏وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.