حظك اليوم.. برج الميزان الثلاثاء 23 يونيو 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الميزان اليوم الثلاثاء الموافق 23 يونيو 2020، والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: تبدلات جذرية ولكن مهمة جدًا في العمل، وتنتقل من الدفاع إلى الهجوم لتضع الأمور في نصابها وتوضح المغالطات التي سبب لك المشاكل.عاطفيًا: أنت شريك ودود ومخلص، وتسعى إلى إرضاء الشريك، وتتمتع بحيوية خلاقة وبطباع هادئة وبسعة فكر وبقدرة كبيرة على الاستيعاب.صحيًا: شجع نفسك للقيام بالحركات التي تنشطك وتبقيك في رشاقة ممتازة.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.