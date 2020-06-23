حظك اليوم.. برج الثور الثلاثاء 23 يونيو 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الثور اليوم الثلاثاء الموافق 23 يونيو 2020، والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: يثير هذا اليوم قصة قديمة ويضعها على بساط البحث مجددًا، فتنكب على دراستها من مختلف الجوانب.عاطفيًا: إلجأ ‘لى حدسك لإيجاد الحلول، لكن الأفضل ألاّ تعالج الأمور بشكل علني، بل بينك وبين الشريك وفي الوقت المناسب.صحيًا: يمكنك القيام ببعض الحركات الرياضية في المنزل، لتصبح أكثر نشاطًا.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.