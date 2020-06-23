حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الثلاثاء 23 يونيو 2020

برج الحمل



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برج العذراء



برج الميزان



برج العقرب



برج القوس



برج الجدي



برج الدلو



برج الحوت



مهنيًا: يخف الضغط ابتداء من منتصف النهار وتشعر بذلك ويدعوك هذا اليوم إلى الانفتاح وتنفيذ الرغبات والأفكار، ويجعلك تستفيد من بعض الظروف.عاطفيًا: غيمة عابرة في العلاقة مع الشريك، لكن يستحسن عدم تدخل الآخرين حتى لا تزداد الأمور تعقيدًا بينكما.صحيًا: تجنب الأطعمة المحتوية على كميات كبيرة من الزيوت التي من شأنها التسبب بأمراض.مهنيًا: يثير هذا اليوم قصة قديمة ويضعها على بساط البحث مجددًا، فتنكب على دراستها من مختلف الجوانب.عاطفيًا: إلجأ الى حدسك لإيجاد الحلول، لكن الأفضل ألاّ تعالج الأمور بشكل علني؛ بل بينك وبين الشريك وفي الوقت المناسب.صحيًا: يمكنك القيام ببعض الحركات الرياضية في المنزل، لتصبح أكثر نشاطًا.مهنيًا: تتخلص من خيبة أمل بسيطة واجهتك أخيرًا، وتستوعب الأمور بجدية أكبر في محيطك المهني وتكون المرجع الصالح.عاطفيًا: حاول القيام بخطوات جديدة تجاه الشريك لاستعادة ثقته بك، القرار لك لتحديد طموحاتك ومشاريعك المستقبلية معه.صحيًا: الإهمال المتعمّد للوضع الصحي يرتد سلبًا ويسبب مضاعفات خطرة في بعض الأحيان.مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن ضرورة تسوية وضع شخصي قد يولد في مجال عملك ويمكن أن يتطور نحو الأسواء، انتبه.عاطفيًا: أنصح لك تقديم بعض التنازلات أو إعادة النظر في بعض القرارات أو المواقف التي أثارت تحفّظ الشريك أو استياءه.صحيًا: الأجواء الإيجابية المحيطة بك تكون عاملًا أساسيًا في إبعاد الهموم والضغوط عن حياتك.مهنيًا: تسهل المحادثات وتزدهر، في هذا اليوم المميز وتشعر أنك تحررت من قيد وتضع اللمسات الأخيرة على مشروع خاص.عاطفيًا: تحرّك واتخذ قرارًا بتحسين وضعك والعاطفي، وإذا كنت وحيدًا تفرح بازدهار العلاقات، ولن تعاني الوحدة بعد اليوم.صحيًا: كُن حذرًا وانتبه لصحتك وصحة الزوج او الزوجة، قد تقلق بسبب ما يخصّ احد المقرّبين.مهنيًا: يبشر هذا اليوم بفترة من الحظ على الصعيد المهني، لكن تحسّب لأي طارىء ولا تصدّق بعض الوعود.عاطفيًا: تطرأ اليوم الكثير من الأحداث السعيده التي تغير مسار حياتك العاطفية نحو الأفضل وتنشغل بقضية مهمة مع الحبيب.صحيًا: رياضة المشي مهمة جدًا، وتساعدك على التفكير أفضل وتبعد عنك الضغوط.مهنيًا: تبدلات جذرية ولكن مهمة جدًا في العمل، وتنتقل من الدفاع إلى الهجوم لتضع الأمور في نصابها وتوضح المغالطات التي سبب لك المشاكل.عاطفيًا: أنت شريك ودود ومخلص، وتسعى إلى إرضاء الشريك، وتتمتع بحيوية خلاقة وبطباع هادئة وبسعة فكر وبقدرة كبيرة على الاستيعاب.صحيًا: شجع نفسك للقيام بالحركات التي تنشطك وتبقيك في رشاقة ممتازة.مهنيًا: يعزز هذا اليوم مكانتك الشخصية ويضفي عليك سحرًا ويبشر بفترة من الشعبية والنجاح المنقطع النظير، فاطمئن.عاطفيًا: قم برحلة مع الشريك إلى إحدى الدول، بعدما مررت بإرهاق وجهد بذلتهما لإنجاز مشروع العمر.صحيًا: خفف من مشاريعك المهنية قدر المستطاع، واستفد من عطلتك السنوية للسفر والترفيه عن نفسك.مهنيًا: لا تجازف بمستقبلك من أجل مكاسب صغيرة، لأنها لن تدوم كثيرًا؛ بل عليك البحث عن مجالات تدوم وتكون مربحة.عاطفيًا: تعزيز العلاقة أمر ضروري، وهو يرفع منسوب الثقة بينك وبين الشريك، ويجعلك تهتم بمصالحه وإرضائه.صحيًا: مزاجك السيّئ سببه الإرهاق، فحاول أن تجد فسحة للراحة والاستجمام.مهنيًا: يكون النجاح من نصيبك وتستعيد حيويتك، وتتلقى جوابًا أو إشارة وتنطلق في مرحلة مهنية جديدة مليئة بالنجاحات.عاطفيًا: تتراجع اليوم عن بعض القرارات نتيجة بعض الضغوط وتكون علاقتك بالحبيب مستقرة وعلى خير ما يرام وكما تشتهيان.صحيًا: تجنّب قدر الإمكان محاولة المغرضين إثارة عصبيتك بغية دفعك إلى اتخاذ قرارات متهورة.مهنيًا: قد تواجه مشكلة طارئة هذا اليوم تتعلق بارتباط مهني سابق لم تستطع إيفاء تعهدك به، انتبه للنزاعات.عاطفيًا: تسافر في رحلة، وتتلقى وعودًا كثيرة، ويسود الحب والأجواء الإيجابية بينك وبين الشريك الذي يعبر لك عن مشاعره بصدق كبير.صحيًا: ممارسة الرياضة بانتظام والخروج من دائرة العمل والهموم مفيدان للصحة أكثر من المتوقع.مهنيًا: يوم خالٍ من القلق على الصعيد المهني، وأفكار بنّاءة تسهم في بلورة مشاريع ناجحة جدًا.عاطفيًا: تلقى الدعم الكافي من الشريك الذي يبدي إعجابه بمقترحاتك من أجل وضع حد لبعض العراقيل التي تواجهكما منذ مدة.صحيًا: تبدو صاحب إرادة صلبة وتصميم على التخلص من الوزن الزائد، ووضع حد لشراهتك.