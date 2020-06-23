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الثلاثاء 23 يونيو 2020 الموافق 02 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الثلاثاء 23 يونيو 2020

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 07:33 ص
حظك اليوم
حظك اليوم
نور أيمن
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2020، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

برج الحمل
مهنيًا: يخف الضغط ابتداء من منتصف النهار وتشعر بذلك ويدعوك هذا اليوم إلى الانفتاح وتنفيذ الرغبات والأفكار، ويجعلك تستفيد من بعض الظروف.
عاطفيًا: غيمة عابرة في العلاقة مع الشريك، لكن يستحسن عدم تدخل الآخرين حتى لا تزداد الأمور تعقيدًا بينكما.
صحيًا: تجنب الأطعمة المحتوية على كميات كبيرة من الزيوت التي من شأنها التسبب بأمراض.

برج الثور
مهنيًا: يثير هذا اليوم قصة قديمة ويضعها على بساط البحث مجددًا، فتنكب على دراستها من مختلف الجوانب.
عاطفيًا: إلجأ الى حدسك لإيجاد الحلول، لكن الأفضل ألاّ تعالج الأمور بشكل علني؛ بل بينك وبين الشريك وفي الوقت المناسب.
صحيًا: يمكنك القيام ببعض الحركات الرياضية في المنزل، لتصبح أكثر نشاطًا.

برج الجوزاء
مهنيًا: تتخلص من خيبة أمل بسيطة واجهتك أخيرًا، وتستوعب الأمور بجدية أكبر في محيطك المهني وتكون المرجع الصالح.
عاطفيًا: حاول القيام بخطوات جديدة تجاه الشريك لاستعادة ثقته بك، القرار لك لتحديد طموحاتك ومشاريعك المستقبلية معه.
صحيًا: الإهمال المتعمّد للوضع الصحي يرتد سلبًا ويسبب مضاعفات خطرة في بعض الأحيان.

برج السرطان
مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن ضرورة تسوية وضع شخصي قد يولد في مجال عملك ويمكن أن يتطور نحو الأسواء، انتبه.
عاطفيًا: أنصح لك تقديم بعض التنازلات أو إعادة النظر في بعض القرارات أو المواقف التي أثارت تحفّظ الشريك أو استياءه.
صحيًا: الأجواء الإيجابية المحيطة بك تكون عاملًا أساسيًا في إبعاد الهموم والضغوط عن حياتك.

برج الاسد
مهنيًا: تسهل المحادثات وتزدهر، في هذا اليوم المميز وتشعر أنك تحررت من قيد وتضع اللمسات الأخيرة على مشروع خاص.
عاطفيًا: تحرّك واتخذ قرارًا بتحسين وضعك والعاطفي، وإذا كنت وحيدًا تفرح بازدهار العلاقات، ولن تعاني الوحدة بعد اليوم.
صحيًا: كُن حذرًا وانتبه لصحتك وصحة الزوج او الزوجة، قد تقلق بسبب ما يخصّ احد المقرّبين.

برج العذراء
مهنيًا: يبشر هذا اليوم بفترة من الحظ على الصعيد المهني، لكن تحسّب لأي طارىء ولا تصدّق بعض الوعود.
عاطفيًا: تطرأ اليوم الكثير من الأحداث السعيده التي تغير مسار حياتك العاطفية نحو الأفضل وتنشغل بقضية مهمة مع الحبيب.
صحيًا: رياضة المشي مهمة جدًا، وتساعدك على التفكير أفضل وتبعد عنك الضغوط.

برج الميزان
مهنيًا: تبدلات جذرية ولكن مهمة جدًا في العمل، وتنتقل من الدفاع إلى الهجوم لتضع الأمور في نصابها وتوضح المغالطات التي سبب لك المشاكل.
عاطفيًا: أنت شريك ودود ومخلص، وتسعى إلى إرضاء الشريك، وتتمتع بحيوية خلاقة وبطباع هادئة وبسعة فكر وبقدرة كبيرة على الاستيعاب.
صحيًا: شجع نفسك للقيام بالحركات التي تنشطك وتبقيك في رشاقة ممتازة.

برج العقرب
مهنيًا: يعزز هذا اليوم مكانتك الشخصية ويضفي عليك سحرًا ويبشر بفترة من الشعبية والنجاح المنقطع النظير، فاطمئن.
عاطفيًا: قم برحلة مع الشريك إلى إحدى الدول، بعدما مررت بإرهاق وجهد بذلتهما لإنجاز مشروع العمر.
صحيًا: خفف من مشاريعك المهنية قدر المستطاع، واستفد من عطلتك السنوية للسفر والترفيه عن نفسك.

برج القوس
مهنيًا: لا تجازف بمستقبلك من أجل مكاسب صغيرة، لأنها لن تدوم كثيرًا؛ بل عليك البحث عن مجالات تدوم وتكون مربحة.
عاطفيًا: تعزيز العلاقة أمر ضروري، وهو يرفع منسوب الثقة بينك وبين الشريك، ويجعلك تهتم بمصالحه وإرضائه.
صحيًا: مزاجك السيّئ سببه الإرهاق، فحاول أن تجد فسحة للراحة والاستجمام.

برج الجدي
مهنيًا: يكون النجاح من نصيبك وتستعيد حيويتك، وتتلقى جوابًا أو إشارة وتنطلق في مرحلة مهنية جديدة مليئة بالنجاحات.
عاطفيًا: تتراجع اليوم عن بعض القرارات نتيجة بعض الضغوط وتكون علاقتك بالحبيب مستقرة وعلى خير ما يرام وكما تشتهيان.
صحيًا: تجنّب قدر الإمكان محاولة المغرضين إثارة عصبيتك بغية دفعك إلى اتخاذ قرارات متهورة.

برج الدلو
مهنيًا: قد تواجه مشكلة طارئة هذا اليوم تتعلق بارتباط مهني سابق لم تستطع إيفاء تعهدك به، انتبه للنزاعات.
عاطفيًا: تسافر في رحلة، وتتلقى وعودًا كثيرة، ويسود الحب والأجواء الإيجابية بينك وبين الشريك الذي يعبر لك عن مشاعره بصدق كبير.
صحيًا: ممارسة الرياضة بانتظام والخروج من دائرة العمل والهموم مفيدان للصحة أكثر من المتوقع.

برج الحوت
مهنيًا: يوم خالٍ من القلق على الصعيد المهني، وأفكار بنّاءة تسهم في بلورة مشاريع ناجحة جدًا.
عاطفيًا: تلقى الدعم الكافي من الشريك الذي يبدي إعجابه بمقترحاتك من أجل وضع حد لبعض العراقيل التي تواجهكما منذ مدة.
صحيًا: تبدو صاحب إرادة صلبة وتصميم على التخلص من الوزن الزائد، ووضع حد لشراهتك.

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