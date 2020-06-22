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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

سامح شكري: سياسات تركيا عدائية وتهدف للتوسع في المنطقة

الإثنين 22/يونيو/2020 - 11:39 م
سامح شكري
سامح شكري
سناء إسماعيل
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قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن الجانب التركي يتبنى سياسات عدائية ورغبة في التوسع بالمنطقة، وهو ما يستدعي وجود تضامن عربي للدفاع عن الأمن القومي العربي والدفاع عن مصالحنا.

وأضاف "شكرى "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن تركيا تعمل على توسيع رقعة التواجد في الدول العربية، في سوريا والعراق وليبيا وتعمل على رعاية الإرهابيين ودفعهم إلى ساحات القتال.

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