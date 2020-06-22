السيطرة على حريق بمزرعة نخيل فى بلاط بالوادى الجديد

سيطرت الحماية المدنية بمركز بلاط التابع لمحافظة الوادي الجديد، على حريق هائل في أشجار نخيل على مساحة فدان ونصف بقرية الشوش.وتلقى اللواء هشام لطفي، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من النجدة يفيد باندلاع حريق بمزرعة نخيل بقرية الشوش بمركز بلاط، وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية والإطفاء إلى مكان الحريق، وتمت السيطرة عليه بمساعدة الأهالي قبل امتداده للمناطق السكنية بالمنطقةزبدروه، أكد الدكتور نبيل حنفي، رئيس مركز ومدينة بلاط، أنه تمت السيطرة على الحريق وتبريده بواسطة سيارات الحماية المدنية، فى وجود سيارة إسعاف مجهزة للطوارئ، لافتًا إلى عدم وجود حالات اختناق أو خسائر في الأرواح باستثناء احتراق عدد من أشجار النخيل بزمام المنطقة.وأشار "حنفي"، فى تصريح خاص لـ"الدستور"، إلى تجدد اشتعال النيران مرة ثانية بفعل الرياح، وقرب وصول الدعم المركزى من قبل إدارة الحماية المدنية بالداخلة لمتابعة أعمال إطفاء الحريق، والتأكد من إخماده بشكل نهائي.وتم تحرير محضر بالواقعة وجرى تحويلها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب اندلاع الحريق.