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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تأجيل الحكم على موظفة حرقت مقر عملها بكفر الشيخ

الإثنين 22/يونيو/2020 - 11:31 م
محكمة
محكمة
عمرو الشامي
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أصدر المستشار شريف عرابين، رئيس محكمة جنايات كفر الشيخ (الدائرة الرابعة)، حكمًا بتأجيل محاكمة موظفة بالشهر العقاري في مدينة بلطيم، و3 آخرين بينهم شقيقيها، إلى جلسة اليوم الثاني من دور المحكمة في شهر أكتوبر القادم، لعدم ورود تقرير التصالح مع جهة عملها فيما اختلسته من مبالغ مالية في عهدتها، والتي بسببها أقبلت على حرق مكتب عملها بمساعدة المتهمين الثلاثة.

تعود التفاصيل إلى شهر مايو 2016، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ، بلاغًا يفيد باندلاع حريق فى مكتب توثيق الشهر العقاري باحدى العمارات السكنية بمدينة بلطيم، إثر انفجار عبوة مولوتوف بداخله، ما أدى إلى تلف محتويات المكتب من سجلات ومستندات وأوراق مالية خاصة بالعمل.

وتبين أن وراء الواقعة المدعوة "ن.م.ح.د"، مسئولة الخزينة في مكتب الشهر العقاري ببلطيم، من خلال استعانتها بـ 3 متهمين آخرين بينهم شقيقيها، أصيب أحدهما بحروق من الدرجات الثلاث، وهما "ع.م.ح.د"، 30 عامًا، صياد، والثاني يدعى "أحمد"، ومتهم ثالث، استعانا به، ويقيمون جميعًا بمدينة بلطيم.

وكشفت التحريات، عن اتفاق المتهمة مع شقيقيها على حرق المكتب نظرًا لوجود عجز مالي قيمته مليون و700 ألف جنيه في عهدتها، وتخشى افتضاح أمرها عقب تشكيل لجنة لمراجعة السجلات الخاصة بعهدتها، فيما توجه المتهمين الثلاثة، إلى المكتب فى منتصف الليل لتنفيذ جريمتهم وبحوزتهم "زجاجات مولوتوف"، و"سلم خشبي"، للصعود أعلى غرفة الخزينة بالمكتب الكائن في إحدى العمارات السكنية، لحرقه وإتلاف السجلات لطمس معالم واقعة الاختلاس.

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