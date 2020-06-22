اليمن يجدد تأييده لتصريحات السيسي بشأن ليبيا

جدد مجلس الوزراء اليمني، في اجتماع استثنائي برئاسة الدكتور معين عبدالملك رئيس مجلس الوزراء اليمني تأييد اليمن لتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بخصوص ليبيا، وتضامنها الكامل ووقوفها الى جانب الاشقاء في جمهورية مصر العربية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، مثمنا الحرص على استعادة الامن والاستقرار في ليبيا وحقن دماء شعبها باعتبار ذلك جزءًا لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والأمن القومي العربي.وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء خلال اجتماع مجلس الوزراء اليمني عبر خاصية الفيديوكونفرانس، حيث بحث ايضا المستجدات الأخيرة وخطورتها على ضوء ما حدث من احداث في ارخبيل سقطرى، من قبل المجلس الانتقالي استمرارا لانقلابه في عدن وتصعيده العسكري في ابين، ضمن عرقلته الممنهجة لتنفيذ اتفاق الرياض ونسف الجهود التي يبذلها الاشقاء في المملكة العربية السعودية لتوحيد الجهود لمواجهة مليشيا الحوثي الانقلابية.ورحب مجلس الوزراء، بالبيان الصادر عن تحالف دعم الشرعية في اليمن، ودعوته للالتزام باتفاق الرياض وبإعادة الأوضاع إلى طبيعتها في سقطرى ووقف إطلاق النار في أبين وتجنب التصعيد بما في ذلك التصعيد الإعلامي، مؤكدا ان ترحيب الحكومة يأتي ضمن تفاعلها الإيجابي والمستمر مع جهود الاشقاء في المملكة العربية السعودية لتنفيذ اتفاق الرياض، مشددا ان الوقت لم يعد يحتمل المزيد من المماطلة والتأخير وفي مقدمتها التراجع فورا عما سمي "الإدارة الذاتية"، وعودة اللجان والفرق السياسية والعسكرية للعمل على تنفيذ اتفاق الرياض وبشكل عاجل.