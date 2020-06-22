مصدر طبي يوضح حقيقة إجراء مسحة كورونا رابعة لرجاء الجداوي

نفى مصدر طبي بمستشفى عزل أبوخليفة في محافظة الإسماعيلية، ما تردد عن إجراء الفنانة رجاء الجداوي مسحة رابعة لفيروس كورونا المستجد.وأكد المصدر في تصريحات لـ«الدستور» أن الفنانة رجاء الجداوي أجرت 3 مسحات فقط وجميعهم إيجابي، وأن ما يهمهم خلال الفترة الحالية عودة عمل الرئة لطبيعتها لإزالتها من جهاز التنفس الصناعي، مشيرًا إلى أن نسبة نسبة الأكسجين في الدم تراوحت بين 50 لـ60 ووضعت على أنبوبة حنجرية.وأكد الطاقم الطبي في مستشفى عزل أبو خليفة، أن رجاء الجداوي حقنت بجرعتين بلازما وحالتها شبه مستقرة، وأشاروا إلى أن عامل السن مؤثر على عدم تعافيها.