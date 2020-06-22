بعد تعافيه من كورونا.. مصطفى درويش: «كنت حاسس إني هموت لوحدي»

كشف الفنان مصطفى درويش، عن تعافيه من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، بعدما أكدت نتيجة المسحة التي أجراها مؤخرًا، لافتًا إلى أنه مر بمرحلة صعبة جدًا خلال رحلة العلاج، وتابع: "وبالأخص اليوم الرابع والخامس والسادس هم الأشد قسوة فى مرحلة إصابتي.. ولكن الحمد الله تعافيت تمامًا من كورونا"، مشددًا على أن العامل النفسي هو محور الشفاء.وأضاف "درويش"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن العامل النفسي أكثر تأثيرًا على المريض في الوصول إلى الشفاء من العلاج الدوائي، وتابع: "أنا كنت حاسس إني هموت وأنا قاعد لوحدي.. ولكن الحمد الله تواصل الناس معي من مختلف دول العالم أشعرني بعدم الوحدة".وأكد "درويش"، أنه غير صحيح أن ينعزل المريض عن العالم ويترك نفسه للتفكير السلبي، الذي يؤثر على معنوياته ومن ثم صحته، وتابع: "مش صح أن المصاب يعزل نفسه عن العالم عشان الوهم قاتل في هذه الأوقات".وناشد الفنان مصطفى درويش، الجميع بدعم المرضى من خلال الاتصال بهم ومدهم بطاقة إيجابية عبر الرسائل التى تشعرهم أنهم يساندونهم ويدعمونهم فى محنتهم، مكالمة المريض من جبر الخواطر وبيفرق كتير مع المريض.