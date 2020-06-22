رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 يونيو 2020 الموافق 02 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

بعد تعافيه من كورونا.. مصطفى درويش: «كنت حاسس إني هموت لوحدي»

الإثنين 22/يونيو/2020 - 11:25 م
الفنان مصطفى درويش
الفنان مصطفى درويش
سناء إسماعيل
طباعة
كشف الفنان مصطفى درويش، عن تعافيه من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، بعدما أكدت نتيجة المسحة التي أجراها مؤخرًا، لافتًا إلى أنه مر بمرحلة صعبة جدًا خلال رحلة العلاج، وتابع: "وبالأخص اليوم الرابع والخامس والسادس هم الأشد قسوة فى مرحلة إصابتي.. ولكن الحمد الله تعافيت تمامًا من كورونا"، مشددًا على أن العامل النفسي هو محور الشفاء.

وأضاف "درويش"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن العامل النفسي أكثر تأثيرًا على المريض في الوصول إلى الشفاء من العلاج الدوائي، وتابع: "أنا كنت حاسس إني هموت وأنا قاعد لوحدي.. ولكن الحمد الله تواصل الناس معي من مختلف دول العالم أشعرني بعدم الوحدة".

وأكد "درويش"، أنه غير صحيح أن ينعزل المريض عن العالم ويترك نفسه للتفكير السلبي، الذي يؤثر على معنوياته ومن ثم صحته، وتابع: "مش صح أن المصاب يعزل نفسه عن العالم عشان الوهم قاتل في هذه الأوقات".

وناشد الفنان مصطفى درويش، الجميع بدعم المرضى من خلال الاتصال بهم ومدهم بطاقة إيجابية عبر الرسائل التى تشعرهم أنهم يساندونهم ويدعمونهم فى محنتهم، مكالمة المريض من جبر الخواطر وبيفرق كتير مع المريض.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عامل يلقى مياه نار على خطيبته ويفر هاربا فى القليوبية

الصحة: 85 وفاة و1576 إصابة جديدة بكورونا

وفاة نجل الفنان أوس أوس نجم مسرح مصر

«التأمين الصحي» يكشف عدد الطلاب مصابي كورونا أول يوم لامتحانات الثانوية

الصور

image description

مياة النيل ملاذ أهالى الصف للهروب من الحر

image description

«التضامن» تكرّم يسرا ومحمد سامي وأيمن سلامة

image description

أول امتحانات «الثانوية العامة».. الكمامة بطل المشهد

image description

لاعبو الأهلى يخضعون لكشف كورونا قبل استئناف النشاط

image description

نقل طالب إلى المستشفى بعد الاشتباه فى إصابته بكورونا

الأكثر قراءة

غدًا.. الحكومة تعلن موعد رفع حظر التجوال

وفاة نجل الفنان أوس أوس نجم مسرح مصر

عامل يلقى مياه نار على خطيبته ويفر هاربا فى القليوبية

حالتا وفاة و3 محاولات غش بامتحان الثانوية الأزهرية اليوم

إنفوجراف

image description

أبرز الأرقام عن الثانوية العامة (إنفوجراف)

image description

هكذا تقدم بلاغا لوحدة الشكاوى بالنيابة الإدارية

image description

الخطوات القانونية فى حالة سرقة سيارتك (إنفوجراف)

image description

زيادة كبرى في مخصصات «الصحة» في الموازنة الجديدة (انفوجراف)

أيام زمان

«كممثلة وكأنثى».. رشدي أباظة يعترف بحبه لصباح في لقاء تلفزيوني

مجنون شويكار.. هددها بـ«ماء النار» بعد عشرات الرسائل الغرامية

حكاية أغرب اتهام وُجه لـ فرج فودة.. «شبه شيخ الأزهر بعامة الناس»

المشاهد المنسية (4).. سر جراحة التجميل في وجه أحمد زكى: «رفضها الأطباء»

نجم الساعة

«كممثلة وكأنثى».. رشدي أباظة يعترف بحبه لصباح في لقاء تلفزيوني

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

أسماء تصنع قصصا للأطفال على يوتيوب: بحارب المحتوى غير الهادف

تردد قناة مصر التعليمية 2020 لمشاهدة أهم مراجعات ليلة الامتحان النهائية

ديزني لاند باريس تفتح أبوابها مجددا في 15 يوليو

لبنان يحيي «عيد الموسيقى» من الشرفات

مقالات الرأي
ماجد حبته
ذئب منفرد.. أم عميل متمرد؟
جمال طه
10 ملاحظات على خط مصر الأحمر
القس. رفعت فكرى
من أب لابنه
مؤمن المحمدي
العزيمة
المزيد

الثقافة

خالد ناصف: سأحارب المزورين بطريقتهم.. ولن أسمح لأحدهم التربح على حسابي

«طقوس الشعرية المعاصرة».. كتاب جديد لـ محمد سعدون

غدًا.. فوزي حداد ضيف «اقرأ معانا» عبر يوتيوب «الأعلى للثقافة»

في ذكرى افتتاحه.. المصلون يملأون الجامع الأزهر